Психологический хоррор The old house обзавелся страницей в Steam

Свою страницу в VK Play игра получила ещё в прошлом году, и к анонсу проекта разработчики выпустили сначала тизер, а потом и трейлер. И вот на днях проект также появился в Steam. Релиз назначен на этот год.

The Old House — это психологический хоррор от первого лица, стилизованный под ретрографику уровня первой PlayStation. Главный герой путешествует по американской глубинке, останавливаясь в придорожных кафе и общаясь с местным населением. Банальный отпуск в загородном доме постепенно превращается для главного героя в странное и жуткое приключение.