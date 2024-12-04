Новый трейлер антологии Secret Level посвятили The Outer Worlds

Создатели сериала-антологии Secret Level представили трейлер и фрагмент эпизода, посвящённого вселенной The Outer Worlds, культовой ролевой игры от Obsidian Entertainment.
Эпизод из Secret Level может стать своеобразным прологом к ожидаемой The Outer Worlds 2, разработка которой ведётся уже несколько лет. Судя по представленным кадрам, мир игры сохраняет знакомую атмосферу: колонизированные людьми далёкие планеты, наполненные корпорациями, сатирой и опасностями.
Премьера Secret Level запланирована на 10 декабря 2024 года, а вторая часть сезона выйдет неделей позже — 17 декабря.
Что-то я этот Аутэр Уорлд Обисидиановский так дальше интро, самого начала и не осилил. Хвалёная компания, квестодел, не смогла заинтересовать меня. Фиг знает..
Потому что норм разрабы ушли до Аутер ворлдс. Остались жирные фемки, соевые куколды и негры. А они не могут в нормальное повествование, сюжет и вообще в игры/кино.
Скорей всего.
Я чуть дальше прощел и снес к хренам, почти планету покинул первую.
Слишком высокая планка входа у аутер ворлдс, глупенькие фаны примитивного скайрима не вывозят такие игры
хмм.. я думал я один такой... тоже еле-еле осили начало, а потом даже не вернулся в игру ни разу. вообще не цепляет. По сравнению с тем же Pillars of Eternity 1 и 2, полное г*вно. В пиллары как зашел так выйти не смог
Что за scret level? Это какие мульты на подобии любовь смерть роботы, только по играм или что?
Вроде от создателей л.с.р
Да
Параша
Надеюсь по Battletech что-нибудь, когда-нибудь снимут. Удивительно, что до сих пор ничего в кинематографе по этой вселенной не появилось. Был какойто го..но-мультик и
чета одни трейлеры, уже хочу смотреть)
Ждём!.