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The Outer Worlds 2 TBA
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.3 133 оценки

Новый трейлер антологии Secret Level посвятили The Outer Worlds

butcher69
Новости

Создатели сериала-антологии Secret Level представили трейлер и фрагмент эпизода, посвящённого вселенной The Outer Worlds, культовой ролевой игры от Obsidian Entertainment.

Эпизод из Secret Level может стать своеобразным прологом к ожидаемой The Outer Worlds 2, разработка которой ведётся уже несколько лет. Судя по представленным кадрам, мир игры сохраняет знакомую атмосферу: колонизированные людьми далёкие планеты, наполненные корпорациями, сатирой и опасностями.

Премьера Secret Level запланирована на 10 декабря 2024 года, а вторая часть сезона выйдет неделей позже — 17 декабря.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Imnogamer

Что-то я этот Аутэр Уорлд Обисидиановский так дальше интро, самого начала и не осилил. Хвалёная компания, квестодел, не смогла заинтересовать меня. Фиг знает..

8
Sir Walter

Потому что норм разрабы ушли до Аутер ворлдс. Остались жирные фемки, соевые куколды и негры. А они не могут в нормальное повествование, сюжет и вообще в игры/кино.

8
Imnogamer Sir Walter

Скорей всего.

2
-zotik-

Я чуть дальше прощел и снес к хренам, почти планету покинул первую.

6
Floww

Слишком высокая планка входа у аутер ворлдс, глупенькие фаны примитивного скайрима не вывозят такие игры

-11
The Great Troll

хмм.. я думал я один такой... тоже еле-еле осили начало, а потом даже не вернулся в игру ни разу. вообще не цепляет. По сравнению с тем же Pillars of Eternity 1 и 2, полное г*вно. В пиллары как зашел так выйти не смог

6
Гамер132

Что за scret level? Это какие мульты на подобии любовь смерть роботы, только по играм или что?

4
-zotik-

Вроде от создателей л.с.р

4
Artemus2.0

Да

5
Макс Макс 007

Параша

0
Андрей Евтеев

Надеюсь по Battletech что-нибудь, когда-нибудь снимут. Удивительно, что до сих пор ничего в кинематографе по этой вселенной не появилось. Был какойто го..но-мультик и

0
Floww

чета одни трейлеры, уже хочу смотреть)

-1
SOLUS5678

Ждём!.

-1