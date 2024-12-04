Новый трейлер антологии Secret Level посвятили The Outer Worlds

Создатели сериала-антологии Secret Level представили трейлер и фрагмент эпизода, посвящённого вселенной The Outer Worlds, культовой ролевой игры от Obsidian Entertainment.

Эпизод из Secret Level может стать своеобразным прологом к ожидаемой The Outer Worlds 2, разработка которой ведётся уже несколько лет. Судя по представленным кадрам, мир игры сохраняет знакомую атмосферу: колонизированные людьми далёкие планеты, наполненные корпорациями, сатирой и опасностями.

Премьера Secret Level запланирована на 10 декабря 2024 года, а вторая часть сезона выйдет неделей позже — 17 декабря.