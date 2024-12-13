Obsidian Entertainment представила первый геймплейный трейлер The Outer Worlds 2

На церемонии The Game Awards 2024 студия Obsidian Entertainment представила долгожданный геймплейный трейлер The Outer Worlds 2. Продолжение популярной ролевой игры обещает стать ещё масштабнее, с улучшенной графикой и глубокой сюжетной линией.
Трейлер сохранил фирменный юмор серии, не раскрыв всех карт, но показав потрясающие новые локации и намекнув на множество неожиданных поворотов. Obsidian утверждает, что The Outer Worlds 2 будет максимально использовать возможности современного железа, обеспечивая захватывающее визуальное и техническое исполнение.
Игра разрабатывается для Xbox Series X|S, PS5 и PC. Как и предыдущая часть, она будет доступна в Game Pass с первого дня. Дата релиза намечена на 2025 год, а в ближайшие месяцы студия обещает поделиться ещё большим количеством информации.
кто бы мог подумать что эти казалось бы крутые ребята без тодда говарда и криса авеллона будут лепить такой откровенный треш. нью вегас 2 ахахахах
Может не они крутые, а Крис и Тодд?
после авовед отношусь к игре скептицески
Авовед уже вышла?
Опять калл игра акцентирующая на фемках.
графоний не подтянули. все вокруг ощущается как и первая. то есть дном. что боевка. что окружение. за квесты ничего сказать не могу. так как в первой дошел до момента где надо было вернуть работяг в город. вроде даже ничего так. но все остальное просто убило весь интерес к игре.