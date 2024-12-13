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The Outer Worlds 2 TBA
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.3 134 оценки

Obsidian Entertainment представила первый геймплейный трейлер The Outer Worlds 2

butcher69
Новости

На церемонии The Game Awards 2024 студия Obsidian Entertainment представила долгожданный геймплейный трейлер The Outer Worlds 2. Продолжение популярной ролевой игры обещает стать ещё масштабнее, с улучшенной графикой и глубокой сюжетной линией.

Трейлер сохранил фирменный юмор серии, не раскрыв всех карт, но показав потрясающие новые локации и намекнув на множество неожиданных поворотов. Obsidian утверждает, что The Outer Worlds 2 будет максимально использовать возможности современного железа, обеспечивая захватывающее визуальное и техническое исполнение.

Игра разрабатывается для Xbox Series X|S, PS5 и PC. Как и предыдущая часть, она будет доступна в Game Pass с первого дня. Дата релиза намечена на 2025 год, а в ближайшие месяцы студия обещает поделиться ещё большим количеством информации.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

кто бы мог подумать что эти казалось бы крутые ребята без тодда говарда и криса авеллона будут лепить такой откровенный треш. нью вегас 2 ахахахах

3
sapov

Может не они крутые, а Крис и Тодд?

1
Тисекрий

после авовед отношусь к игре скептицески

0
Serpentrage

Авовед уже вышла?

-1
Madiark

Опять калл игра акцентирующая на фемках.

-1
OPen man

графоний не подтянули. все вокруг ощущается как и первая. то есть дном. что боевка. что окружение. за квесты ничего сказать не могу. так как в первой дошел до момента где надо было вернуть работяг в город. вроде даже ничего так. но все остальное просто убило весь интерес к игре.

-1