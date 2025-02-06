Obsidian подтвердила, что The Outer Worlds 2 по-прежнему запланирована на 2025 год

Спустя более 3 лет с момента анонса, The Outer Worlds 2 наконец-то должна выйти в 2025 году. Однако, поскольку Obsidian уже запланировала другой релиз в этом году – Avowed выйдет 18 февраля – некоторые игроки задаются вопросом, не будет ли SCI-Fi RPG перенесена.

Кэрри Патель, директор Avowed, которая недавно приняла участие в интервью Minnmax, подтвердила, что The Oter Worlds 2 по-прежнему запланирована на 2025 год.

По словам директора, некоторые члены команды Avowed будут переведены, чтобы помочь с запуском The Oter Worlds 2, когда фэнтезийная RPG уже вышла в финальную версию. К сожалению, директор не объявила точную дату.

Хотя Кэрри не участвовала напрямую в проекте, она заявила, что, судя по тому, что она увидела в The Oter Worlds 2, игра кажется очень веселой, будучи гораздо более масштабной и отточенной версией, чем оригинал.

Я очень взволнована, она выглядит очень веселой. Это большая игра, больше контента, больше отточенных, больше интересных вещей, которые можно сделать.

The Oter Worlds 2 находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S.