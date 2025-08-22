ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Oversight Bureau 2025 г.
Адвенчура, Логические, Инди, Пошаговая, От первого лица
7 1 оценка

Nvidia представила The Oversight Bureau - головоломку с голосовым управлением на базе ИИ

Extor Menoger Extor Menoger

На выставке Gamescom 2025 компания Nvidia совместно со студией Iconic Interactive анонсировала необычный проект — головоломку The Oversight Bureau, ключевой механикой которой станет голосовое общение с персонажами.

Действие игры разворачивается в антиутопическом подпольном центре, где главный герой, известный как Кандидат 404, проходит принудительное перепрограммирование. Игроку предстоит доказывать свою социальную пригодность, участвуя в симуляциях. Для достижения цели потребуется убеждать, обманывать и управлять эмоциями собеседников, чтобы в конечном итоге найти выход из заключения.

Управление в The Oversight Bureau полностью построено на естественной речи игрока. За это отвечает технология Nvidia ACE, которая включает в себя модель распознавания речи Riva ASR для преобразования голоса в текст в реальном времени. Затем собственная разработка Iconic Interactive, нарративный движок, анализирует сказанное и подбирает наиболее подходящие реплики и реакции неигровых персонажей. Благодаря использованию встроенных моделей искусственного интеллекта сюжет будет динамически меняться, подстраиваясь под выборы и стиль общения игрока.

Релиз The Oversight Bureau на ПК запланирован на конец текущего года.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Merelone

Вроде прикольно, с санкциями на русский язык - будем английский практиковать

2
VenomTRat

вот и пошли первые ИИ игры, толи еще будет, это мы ждем, это мы играем

InkubatorKlef

сам в это играй

1
VenomTRat InkubatorKlef

Конечно буду играть, черт, настоящий некстген, игры где почти нет ограничений, а не 4 реплики на выбор и сюжет подстраивается под тебя. Как в реальной ДНД

1