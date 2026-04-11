Анонсирован психологический хоррор The Pines - в духе Alan Wake и "Твин Пикс"

Студия Abattoir, состоящая из одного человека, представила первый трейлер своего проекта. The Pines - это психологический хоррор с элементами RPG.

Действие развернется в отдаленном ретрите "Сосны", куда детектива Эдварда Уокера отправляет терапевт. Героя мучают психические проблемы из-за профессиональной деятельности. Однако жизнь в глуши оказывается не такой мирной - Уокер впутывается в загадочный заговор. Ему предстоит докопаться до истины, сохранив рассудок и оставшись в живых.

Игроки смогут взаимодействовать с жителями "Сосен". У каждого персонажа своя история, психологические травмы и тайны. Каждое решение будет иметь последствие, а действия геймеров повлияют на историю главного героя и судьбы других обитателей ретрита.

В исследовании мира помогут детективные способности. Важные улики будут подсвечиваться. Некоторые жители могут стать угрозой: благодаря уникальной системе преследований The Stalker персонажи, которым игрок нагрубил, объявят на него охоту и будут поджидать в лесу.

Боевая система завязана на ближнем бою - бита и топор против врагов. Исход битв зависит от своевременных уклонений, парирований и ударов. Также заявлена глубокая система навыков и перков, влияющая на силу и детективные способности.

Игроки смогут присоединяться к различным группам и фракциям, у каждой из которых свой сюжет, наполненный тайнами.

Пользователи отметили, что разработчик явно вдохновлялся Alan Wake и "Твин Пикс".

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10



Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X



Оперативная память: 8 GB ОЗУ



Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti or AMD Radeon™ RX 5700 or Intel® Arc™ A750



DirectX: версии 12



Место на диске: 60 GB



Дополнительно: SSD (Preferred), HDD (Supported)

Рекомендованные:

ОС: Windows 10



Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X



Оперативная память: 16 GB ОЗУ



Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB



DirectX: версии 12



Место на диске: 60 GB



Дополнительно: SSD (Preferred), HDD (Supported)

Игра получит текстовый перевод на русский язык.