Анонсирован психологический хоррор The Pines - в духе Alan Wake и "Твин Пикс"

Студия Abattoir, состоящая из одного человека, представила первый трейлер своего проекта. The Pines - это психологический хоррор с элементами RPG.
Действие развернется в отдаленном ретрите "Сосны", куда детектива Эдварда Уокера отправляет терапевт. Героя мучают психические проблемы из-за профессиональной деятельности. Однако жизнь в глуши оказывается не такой мирной - Уокер впутывается в загадочный заговор. Ему предстоит докопаться до истины, сохранив рассудок и оставшись в живых.
Игроки смогут взаимодействовать с жителями "Сосен". У каждого персонажа своя история, психологические травмы и тайны. Каждое решение будет иметь последствие, а действия геймеров повлияют на историю главного героя и судьбы других обитателей ретрита.
В исследовании мира помогут детективные способности. Важные улики будут подсвечиваться. Некоторые жители могут стать угрозой: благодаря уникальной системе преследований The Stalker персонажи, которым игрок нагрубил, объявят на него охоту и будут поджидать в лесу.
Боевая система завязана на ближнем бою - бита и топор против врагов. Исход битв зависит от своевременных уклонений, парирований и ударов. Также заявлена глубокая система навыков и перков, влияющая на силу и детективные способности.
Игроки смогут присоединяться к различным группам и фракциям, у каждой из которых свой сюжет, наполненный тайнами.
Пользователи отметили, что разработчик явно вдохновлялся Alan Wake и "Твин Пикс".
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti or AMD Radeon™ RX 5700 or Intel® Arc™ A750
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 60 GB
- Дополнительно: SSD (Preferred), HDD (Supported)
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 60 GB
- Дополнительно: SSD (Preferred), HDD (Supported)
Игра получит текстовый перевод на русский язык.
Хера се, один человек все смастерил. Даже на русский перевел.
Да уже был такой похожий сериал от Шьямалана, тоже "Сосны" назывался. Или название это отсылка что ли? Там целый небольшой городок был под завязку набит странными людьми. И клиффхенгер мощнейший в конце первого сезона!
