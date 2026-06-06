The Pines выглядит как духовный наследник Alan Wake 2 - новый хоррор удивил атмосферным трейлером

На Future Games Show Summer Showcase представили новый трейлер психологической хоррор-RPG The Pines, и первые впечатления у многих игроков оказались вполне однозначными: проект вызывает стойкие ассоциации с Alan Wake 2. Жуткие телефонные звонки, мрачные леса, провинциальная Америка и постоянное чувство тревоги делают сравнение практически неизбежным.

Разработкой занимается Studio Abattoir, а интерес к игре уже заметен: по словам авторов, The Pines успела собрать более 15 тысяч добавлений в список желаемого Steam.

Главным героем выступает бывший детектив Эдвард Уокер, который пытается справиться с последствиями нераскрытого дела и эмоциональным выгоранием. По совету терапевта он отправляется на отдых в уединённый комплекс The Pines, надеясь наконец обрести покой. Однако вместо восстановления его ждёт путешествие в мир тайн, странных событий и необъяснимых явлений.

Игрокам предстоит исследовать открытый мир, знакомиться с местными жителями, вступать во фракции и принимать решения, влияющие не только на судьбу Эдварда, но и на окружающих персонажей. При этом игра делает ставку не только на сюжет, но и на выживание. Огнестрельное оружие и боеприпасы будут редкостью, поэтому в ход пойдут пожарные топоры, биты и другие подручные средства. Боевая система строится вокруг уклонений, парирований и точных контратак.

Судя по трейлеру, The Pines не пытается скрывать свои источники вдохновения, но это скорее плюс, чем недостаток. Если проекту удастся сохранить собственную индивидуальность и реализовать заявленную ролевую глубину, он вполне может стать одной из самых любопытных хоррор-игр 2027 года.

Релиз The Pines запланирован на 2027 год для ПК.