Авторы The Rabbit Haul смешали Vampire Survivors, Stardew Valley и Plants vs. Zombies в одной игре

The Rabbit Haul объединяет сразу несколько знакомых механик, превращая их в необычную смесь уютного фермерского симулятора, roguelite и tower defense. Днём игрок занимается восстановлением разрушенного города, выращивает урожай и развивает ферму, а ночью ему приходится защищать результаты своего труда от голодных енотов.

После разрушения родного поселения герой становится последним фермером и отправляется в дикую местность за ресурсами. Здесь можно выращивать морковь, клубнику и другие культуры, однако с наступлением темноты появляются «мусорные панды», намеренные унести урожай. Для защиты используются специальные растения-башни, а также обычное оружие — от магических посохов до мечей.

Каждая пережитая ночь приносит валюту и новые возможности для развития. Игрок может размещать несколько защитных культур рядом друг с другом, получать кристаллы для повышения уровня и выбирать различные способности. Они позволяют как усиливать боевые возможности персонажа, так и улучшать экономическую составляющую фермы.

При этом прогресс не ограничивается одним забегом. Заработанные ресурсы можно вкладывать в восстановление домов жителей, развитие города и улучшение защитных растений. Постепенно противники становятся опаснее, поэтому приходится постоянно адаптировать свою стратегию и искать более эффективные комбинации.

По своей структуре The Rabbit Haul действительно напоминает необычное сочетание Vampire Survivors, Stardew Valley и Plants vs. Zombies, а визуальный стиль отсылает к Cult of the Lamb. При этом игра не просто копирует отдельные механики, а объединяет фермерство, защиту базы и roguelite-прогрессию в одну систему, где дневная подготовка напрямую определяет шансы пережить следующую ночь.