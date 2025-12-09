Анонсирован симулятор, где вы путешествуете в доме на колесах и спасаете потенциальных самоубийц

Студия Nozori Games анонсировала свой новый проект под названием Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы, который вдохновлен такими играми как VA-11 Hall-A и Coffee Talk.

В этой игре вы путник, который потерял смысл жизни. Вы путешествуете в доме на колесах. Каждый день на вашем пути будут встречаться люди, которые, как и вы, пережили личные трагедии и больше не готовы бороться за жизнь. В диалогах с ними вы можете как столкнуть человека с края обрыва, так и дать ему надежду на лучшее будущее в этом мире.

Помимо диалогов вам предстоит заботиться о главном герое: готовить пищу, следить за уровнем стресса. Хорошее самочувствие поможет вам лучше слышать своих собеседников и спокойно продолжать свое путешествие.

Атмосфера игры наполнена тяжелой меланхолией с проблесками надежды. Вам предстоит делать непростые выборы и решать судьбу встреченных незнакомцев. Ориентир – ваш личный моральный компас. Все персонажи разные, и не каждый из них хороший человек. От того, какие решения вы будете принимать во время игры, зависит концовка.