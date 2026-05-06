Демо хоррор игры "Рецепт жизни", в которой вы спасаете самоубийц, выйдет 21 мая в Steam

Главный герой путешествует в доме на колесах. Каждую неделю на его пути встречаются люди, которые, как и он, пережили личные трагедии и больше не готовы бороться за жизнь.

В диалогах с ними предусмотрено два возможных исхода: игрок может как столкнуть человека с края обрыва, так и дать ему надежду на лучшее будущее.

Помимо диалогов, игроку необходимо заботиться о главном герое: готовить пищу и следить за уровнем стресса. Хорошее самочувствие персонажа помогает лучше слышать собеседников и спокойно продолжать путешествие.

Согласно описанию, атмосфера игры наполнена тяжелой меланхолией с проблесками надежды. Игроку предстоит делать непростые выборы и решать судьбу встреченных незнакомцев. Ориентиром служит личный моральный компас игрока. Все персонажи разные, и не каждый из них является хорошим человеком.

Демо игры "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы" выйдет в Steam 21 мая 2026 года: