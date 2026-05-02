Опубликован геймплейный трейлер игры "Рецепт жизни", в которой вы спасаете самоубийц

В этой игре вы путник, который потерял смысл жизни. Вы путешествуете в доме на колесах. Каждый день на вашем пути будут встречаться люди, которые, как и вы, пережили личные трагедии и больше не готовы бороться за жизнь. В диалогах с ними вы можете как столкнуть человека с края обрыва, так и дать ему надежду на лучшее будущее в этом мире.
Помимо диалогов вам предстоит заботиться о главном герое: готовить пищу, следить за уровнем стресса. Хорошее самочувствие поможет вам лучше слышать своих собеседников и спокойно продолжать свое путешествие.
Атмосфера игры наполнена тяжелой меланхолией с проблесками надежды. Вам предстоит делать непростые выборы и решать судьбу встреченных незнакомцев. Ориентир – ваш личный моральный компас. Все персонажи разные, и не каждый из них хороший человек.
За опасное дело Вы взялись...
Вы, надеюсь, понимаете, сколько людей Вы сами толкнёте (не сразу, но с течением времени), если у Вас не получится, но при этом игра окажется хоть сколь либо популярной?
Может, всё-таки, есть резон одуматься?
Одной игрой жизнь игрока к лучшему развернуть проблематично. Проблемы реального мира то никуда не деваются.
А вот заронить игроку в мозг мысль, что "альтернатива всё-таки есть, вниз!", риск велик.
И что когда-нибудь именно эта мысль и окажется тем самым последним шагом - тоже.
Если же цель - пощекотать игроку нервишки, поиграть на эмоциях, на которых обычно играть не принято... Вы читали "Тревожные Люди" Бакмана?