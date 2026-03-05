Показан геймплей хоррора "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы" - игры, где вы спасаете самоубийц

Показаны геймплейные скриншоты из психологического хоррора, в котором вы спасаете потенциальных самоубийц.

Ранее у разработчиков уже выходила игра "Ненавижу свою вайфу-стримершу" в данном жанре. Она получила высокие оценки от игроков, блогеров и критиков. Разработчики продолжают исследовать эту нишу и предлагают вашему вниманию новый психологический хоррор "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы". Помимо ужаса, игра еще и о том, что иногда, пытаясь спасти других, мы находим дорогу к собственному спасению.

Главный герой - человек, потерявший смысл жизни. Он путешествует в доме на колесах, и его единственные спутники - отчаявшиеся люди. Они пережили личную трагедию и готовы отказаться от борьбы. Вам предстоит стать их последним шансом на спасение.

Вы погрузитесь в каждого персонажа, разберете их проблемы и попытаетесь вернуть им надежду. Финал путешествия зависит исключительно от ваших решений и действий.

Добавить игру в вишлист Steam: https://store.steampowered.com/app/4176620/