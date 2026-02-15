ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Recipe for Life. A Journey Through Silent Apocalypses TBA
Инди, Другой симулятор, Автомобили, Аниме
6 3 оценки

Показан новый персонаж игры "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы", в которой вам нужно спасать самоубийц

Nozori Games Nozori Games

В игре "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы" вы – путник с треснувшей душой и домом на колесах. Ваша задача — услышать тех, кто стоит на краю, и найти нужные слова, прежде чем незнакомцы умолкнут навсегда.

Игра представляет собой психологический хоррор с элементами симулятора и визуальной новеллы. В диалогах с персонажами вы можете как столкнуть их с края обрыва, так и дать им надежду на лучшее будущее в этом мире.

Ранее разработчики показывали тизер:

"Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы" в Steam: https://store.steampowered.com/app/4176620/

5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Alex40001

где же роскомнадзор?

Neko-Aheron

Тут вопрос, как такое стим пропустил ?)