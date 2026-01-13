Вышел анимационный тизер для хоррор-игры "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы" про спасение самоубийц

Вы — потерявший смысл жизни путник, путешествующий в доме на колесах. На своём пути вы встречаете других сломленных людей, переживших трагедии. Через глубокие диалоги вы можете либо подтолкнуть их к окончательному отчаянию, либо подарить надежду.

Вы также заботитесь о себе: готовите еду, следите за уровнем стресса и эмоциональным состоянием. От ваших моральных решений зависит, как будет развиваться история и кто выживет в этом мире, наполненном меланхолией и редкими проблесками света.

Игра ставит перед вами нравственные дилеммы и предлагает пройти путь, определяемый вашим внутренним компасом.

Страница игры доступна в Steam: