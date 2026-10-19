Вышел геймплейный трейлер психологического хоррора "Рецепт жизни", где вы спасаете самоубийц

Дуэт инди-разработчиков Nozori Games представил новый трейлер психологического хоррора "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы". Он приурочен к Next Fest в Steam. Игра рассказывает о путешественнике с «треснувшей душой», который колесит по умирающему миру в доме на колесах и пытается достучаться до людей, стоящих на краю.

Игроку предстоит погружаться в «айсберги травм» собеседников, распутывать слои чужой боли и решать, заслуживает ли каждый из встреченных второй шанса. При этом не все персонажи окажутся хорошими людьми - моральный компас придётся настраивать самостоятельно .

Помимо разговоров, нужно заботиться и о самом герое: готовить еду, зарабатывать на жизнь написанием статей и следить за уровнем стресса. Чем дальше продвигается путешествие, тем более странным и кошмарным становится окружающий мир.

Разработчики признавались, что одним из толчков к созданию игры стал собственный опыт столкновения с травлей в сети после релиза их первой игры "Guilty Parade". Это во многом объясняет, почему "Рецепт жизни" говорит о травме, эмпатии и тёмных сторонах человеческой природы.

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