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The Recipe for Life. A Journey Through Silent Apocalypses TBA
Инди, Другой симулятор, Автомобили, Аниме
4.7 19 оценок

Вышел геймплейный трейлер психологического хоррора "Рецепт жизни", где вы спасаете самоубийц

Nozori Games Nozori Games

Дуэт инди-разработчиков Nozori Games представил новый трейлер психологического хоррора "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы". Он приурочен к Next Fest в Steam. Игра рассказывает о путешественнике с «треснувшей душой», который колесит по умирающему миру в доме на колесах и пытается достучаться до людей, стоящих на краю.

Игроку предстоит погружаться в «айсберги травм» собеседников, распутывать слои чужой боли и решать, заслуживает ли каждый из встреченных второй шанса. При этом не все персонажи окажутся хорошими людьми - моральный компас придётся настраивать самостоятельно .

Помимо разговоров, нужно заботиться и о самом герое: готовить еду, зарабатывать на жизнь написанием статей и следить за уровнем стресса. Чем дальше продвигается путешествие, тем более странным и кошмарным становится окружающий мир.

Разработчики признавались, что одним из толчков к созданию игры стал собственный опыт столкновения с травлей в сети после релиза их первой игры "Guilty Parade". Это во многом объясняет, почему "Рецепт жизни" говорит о травме, эмпатии и тёмных сторонах человеческой природы.

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ПК 6 Трейлеры 5
13
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Калобок

Зачем мешать?

8
A E

местами выглядит прямо зашибись.
надо будет попробовать.

5
Rio17

да пипец ещё суицидников спасать очешуеть:)

2
Milvago

Маленькая девочка со взглядом волчицы,

Я тоже когда-то был самоубийцей,

Я тоже лежал в окровавленной ванне

И молча вкушал дым марихуаны

1
Talendor3

симулятор психолога