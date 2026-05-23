Вышла демо-версия хоррор игры "Рецепт жизни", где вы спасаете самоубийц

21 мая 2026 года вышла демо-версия хоррор игры "Рецепт жизни. Путешествие сквозь тихие апокалипсисы".

Вы – путник с треснувшей душой и домом на колесах. Ваша задача — услышать голоса самоубийц, и найти нужные слова, прежде чем они умолкнут навсегда.

Игра в жанре симулятора, в которой вам предстоит готовить блюда, грамотно распоряжаться ресурсами, чтобы дойти до конца путешествия. Для спасения людей необходимо погрузиться на самое дно их личностей и подарить надежду.

В игре реализована необычная система с разбором главной проблемы персонажа в виде айсберга, где верхушка - это только видимая часть проблемы, а подводная - ее истинные причины. Чем длиннее путешествие, тем более мрачным становятся мир и персонажи. Причем не каждый из них хороший человек.

Демо-версию можно бесплатно скачать в Steam: https://store.steampowered.com/app/4176620/