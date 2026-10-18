Мать защищает дочь от жутких существ в новом трейлере The Road of Dust and Sorrow

В мире, где за каждым поворотом поджидают опасные существа, главной целью становится не собственное выживание, а спасение ребенка. Именно такую историю расскажет The Road of Dust and Sorrow — сюжетное двухмерное приключение от студии Painted Black Games, получившее новый геймплейный трейлер.

Игрокам предстоит взять на себя роль матери, которая пытается защитить свою дочь от загадочных существ, известных как Дастеры (Dusters). Путешествие по опасному миру превратится в постоянную борьбу за выживание, где каждое решение может оказаться критически важным.

Игровой процесс объединит исследование живописных локаций, решение головоломок и попытки избежать нападений чудовищ. При этом центральное место займет история отношений матери и дочери, вынужденных вместе преодолевать многочисленные испытания.

Новый трейлер демонстрирует атмосферные пейзажи, опасных противников и отдельные эпизоды путешествия. Разработчики делают ставку на эмоциональное повествование, в котором тревога за близкого человека становится главным двигателем приключения.