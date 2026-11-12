Разработчики The Road of Dust and Sorrow определились с датой выхода проекта

Разработчики представили новый трейлер The Road of Dust and Sorrow — сюжетного хоррора с пиксельной графикой, вдохновлённого классическими играми ужасов 1990-х годов. В центре истории окажется отец, пытающийся защитить свою дочь в мире, где привычная реальность превратилась в кошмар.

Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие по разрушенному миру, столкнуться с неизвестными угрозами и сделать всё возможное, чтобы сохранить жизнь самому дорогому человеку. Разработчики обещают напряжённое приключение, в котором особое внимание уделено сюжету и атмосфере.

Визуально The Road of Dust and Sorrow напоминает старые хорроры благодаря пиксельной графике и мрачному оформлению. При этом главной движущей силой истории станет не просто борьба за выживание, а стремление главного героя уберечь свою дочь.

Релиз состоится 19 февраля 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.