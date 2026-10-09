The Road of Dust and Sorrow отправит мать и дочь в кошмарный мир - хоррор выйдет 3 декабря

Издатель Silver Lining Interactive и студия Painted Black Games объявили дату выхода The Road of Dust and Sorrow — сюжетного survival horror с пиксельной графикой в духе классических игр 1990-х. Релиз состоится 3 декабря на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.

Действие разворачивается в мире, где эксперимент с лекарством против голода привёл к катастрофе. Люди превратились в агрессивных существ, прозванных Дастерами, а цивилизация погрузилась в хаос. В центре истории окажутся Кэтрин и её дочь Ава, которые пытаются найти безопасное убежище. Однако их путь пересекается с таинственной сектой Проповедника, рассматривающей людей как ресурс для собственных целей.

Разработчики делают ставку на атмосферу упадка и постоянную угрозу. Игрокам предстоит исследовать заброшенные улицы, обыскивать здания, решать головоломки и сражаться с монстрами. При этом важную роль сыграет защита Авы: выживание матери и дочери станет центральной темой путешествия.

Авторы называют среди источников вдохновения Resident Evil и Silent Hill. Судя по описанию, The Road of Dust and Sorrow сочетает классическую структуру survival horror с линейным повествованием, исследованием окружения и пиксельной графикой. Такой подход позволит сделать акцент не только на столкновениях с чудовищами, но и на мрачной истории мира, пережившего собственный конец.