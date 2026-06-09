"Уютный" хоррор Road of Dust and Sorrow про выживание матери и ребёнка выйдет на всех ключевых платформах в 2026 году

Silver Lining Interactive и Painted Black Games анонсировали Road of Dust and Sorrow — сюжетный survival horror с акцентом на исследование и головоломки. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК (Steam). И хотя проект позиционируется как «уютное приключение», само описание сюжета явно говорит об обратном — здесь скорее холодная, тревожная история выживания, чем комфортное путешествие.

В центре повествования — Кэтрин и её дочь Ава, пытающиеся выжить в мире, разрушенном неудачным экспериментом. Люди превратились в «Дастеров» — агрессивных существ, движимых голодом, а по руинам цивилизации бродит культ Проповедника, воспринимающий человечество как ресурс. И на фоне таких идей становится понятно, что игра явно вдохновляется классикой вроде Resident Evil и Silent Hill, хотя и делает это через более современную подачу с акцентом на сюжет.

Сравнивая с другими представителями жанра, Road of Dust and Sorrow выглядит ближе к «медленному» survival horror, где напряжение строится не на экшене, а на постоянном ощущении угрозы. Игроку предстоит пробиваться через заброшенные улицы, решать экологические головоломки и искать ресурсы, где каждая дверь может стать либо спасением, либо ловушкой. Такой подход сегодня встречается реже, и на фоне более динамичных хорроров это скорее плюс для любителей классической формулы.

Отдельный акцент сделан на защите ребёнка — Авы. Это добавляет игре эмоциональную нагрузку, которая, при удачной реализации, может выделить проект среди типичных хорроров, где персонажи часто действуют в одиночку. Здесь же ставка идёт на уязвимость и ответственность.

В итоге Road of Dust and Sorrow выглядит как попытка вернуть survival horror к более атмосферному, сюжетному формату с пиксельной эстетикой и медленным темпом. И если разработчики удержат баланс между напряжением и повествованием, проект вполне может занять свою нишу среди современных хоррор-новинок.