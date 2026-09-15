В Steam анонсирован средневековый симулятор правителя с эротическим уклоном The Royal Yes

В цифровом сервисе Steam появилась страница проекта The Royal Yes от независимой студии Blud Games и издательства Sei-ren. Игра представляет собой гибрид стратегии, симулятора монарха и визуальной новеллы с упором на откровенный контент для взрослой аудитории. Выход проекта запланирован на 4 квартал 2026 года в формате раннего доступа. Игровой процесс строится вокруг управления средневековым государством, где новоиспеченному королю предстоит ежедневно определять судьбу подданных и параллельно устраивать личную жизнь при дворе.

По своей структуре базовая механика во многом повторяет формулу известных симуляторов правителя вроде Reigns и Yes, Your Grace. На королевскую аудиенцию регулярно приходят крестьяне, купцы, военачальники, аристократы и знатные дамы. Любое прошение решается всего двумя вариантами: согласием или отказом. Каждое принятое решение напрямую отражается на королевской казне, боеспособности армии, лояльности простого народа и благосклонности знати, из-за чего неверный шаг может быстро разрушить государство или втянуть его в войну.

Главной отличительной чертой новинки авторы сделали акцент на гаремной и романтической составляющей. В королевстве представлено 20 уникальных женщин со своими характерами и личными сюжетными линиями, причем 12 из них способны занять место королевы рядом с троном. Некоторые фаворитки появляются только при определенном политическом курсе монарха, а другие заглядывают во дворец лишь однажды для приватных аудиенций. Разработчики делают ставку на откровенные сцены категории 18+, нарисованные художниками полностью вручную.

Несмотря на заявленные масштабы, на старте раннего доступа покупатели получат сильно урезанную версию. В стартовую сборку войдут 150 прошений перед троном, базовая система ресурсов, несколько концовок, а также всего 3 полноценные романтические линии и 2 разовые встречи. Большую часть наложниц, запертых персонажей, дополнительные сюжетные развилки и новые иллюстрации команда собирается выпускать постепенно в рамках последующих обновлений.

Как заявили представители студии Blud Games, проект пробудет в раннем доступе примерно от 12 до 18 месяцев. По словам создателей, обратная связь от аудитории поможет сбалансировать экономику и расширить нелинейность повествования. Авторы подчеркнули, что их цель заключается в создании богатого контентом королевства, в котором каждое правление ощущается по-новому, хотя точные сроки пребывания в разработке могут измениться в зависимости от реакции игроков.

Студия также подтвердила неизбежное подорожание игры по мере добавления контента и приближения к финальной версии. Проект получит текстовую русскую локализацию субтитров и интерфейса прямо на старте. Системные требования оказались предельно скромными: для запуска достаточно операционной системы Windows 10, процессора с тактовой частотой 2.0 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, видеокарты с 2 ГБ видеопамяти и 2 ГБ свободного места на накопителе.