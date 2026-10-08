В Steam вышла демоверсия средневекового симулятора короля с контентом для взрослых The Royal Yes

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии средневекового симулятора правителя The Royal Yes от независимой студии Blud Games и издательства Sei-ren. Проект сочетает механику текстового управления королевством в духе карточных дилемм с элементами симулятора свиданий и откровенными сценами без цензуры.

Игровой процесс строится вокруг ежедневных петиций, с которыми перед троном предстают жители государства различных сословий. Крестьяне, торговцы, рыцари и вельможи приходят со своими просьбами, а правитель обязан отвечать исключительно согласием Да либо отказом Нет. Каждое принятое решение напрямую влияет на баланс ресурсов: размер казны, силу армии, верность простого народа и лояльность аристократии, а серия ошибок грозит восстанием или полным крахом государства.

Опубликованная 8 октября 2026 года демоверсия предлагает ознакомиться с первыми 10 годами царствования монарха. Пробный фрагмент включает стартовый набор политических проблем и знакомство с 3 доступными придворными девушками.

The Royal Yes создается как симулятор королевства, построенный вокруг значимых решений, разветвленного сюжета и уникальных путей персонажей. Формат раннего доступа позволит постепенно расширять проект новыми событиями, персонажами, встречами и возможностями.

- разработчики из Blud Games

Выход игры в ранний доступ запланирован на 4 квартал 2026 года. Стартовая версия предложит 150 петиций перед троном, несколько финалов, 3 романтические линии и 2 разовые встречи. Проект пробудет в раннем доступе от 12 до 18 месяцев, при этом разработчики намерены повышать базовую стоимость по мере приближения к финальному релизу.

К релизу полной версии авторы обещают расширить число доступных придворных дам до 20 уникальных героинь, нарисованных вручную. 12 из них смогут занять место королевы рядом с троном, а встречи с конкретными персонажами будут зависеть от выбранного стиля правления и сюжетных развилок.

Проект выйдет с текстовым переводом на 9 языков, включая русский интерфейс и субтитры. Системные требования новинки остаются крайне скромными: для работы симулятора потребуется операционная система Windows 10, процессор с частотой от 2.0 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта с 2 ГБ видеопамяти.