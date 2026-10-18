Анонсирован кинематографичный хоррор The Seventh Screening от ветерана nDreams и музыканта The Stupendium

Независимая британская студия Stupendium Softworks представила дебютный проект под названием The Seventh Screening. Игра представляет собой кинематографичный сурвайвал-хоррор от первого лица с элементами скрытного прохождения и полноэкранными видеовставками с участием живых актеров, релиз которого запланирован на 2028 год в сервисе Steam.

Студию основали ветеран игровой индустрии Алекс Окспринг, работавший геймдизайнером в nDreams, Dambuster Studios, Sumo Digital и Firesprite, а также популярный музыкальный ютубер The Stupendium, получивший известность благодаря песням по мотивам Alan Wake 2, Frostpunk 2 и Genshin Impact. Ранее разработчики уже выпускали совместные проекты OnlyCans: Thirst Date и Polyarmory: High Calibre Love, а теперь перешли к созданию масштабного авторского триллера.

В игровой индустрии крайне неприятно наблюдать столько расточительства: неграмотное руководство, постоянную текучесть кадров и низкие инвестиции в мастерство. Главная цель студии заключается в том, чтобы сделать упор на творческую свободу и долгосрочную стабильность.

- Алекс Окспринг, сооснователь студии Stupendium Softworks

Сюжет разворачивается 10 декабря 1953 года на закате золотого века Голливуда. Главным героем выступает легенда экрана Дон Холлоуэй, прибывший на закрытую премьеру киноленты Farewell From Forever, ставшей его режиссерским дебютом и одновременно прощальной актерской работой. После завершения оваций и ухода гостей персонаж оказывается заперт в пустых залах монументального кинотеатра The Kleos, некогда служившего жемчужиной обанкротившейся студии Sentinel Studios.

Игровой процесс делает ставку на сообразительность и скрытность, исключая открытые столкновения с чудовищами. Главному герою предстоит спасаться бегством, прятаться от огромного пугающего создания и отвлекать противников подручными средствами. По мере погружения в кошмар фильмография Дона Холлоуэя начнет оживать, а кадры из его старых фильмов будут буквально просачиваться в реальность, искажая роскошные интерьеры в стиле ар-деко. Исследуя помещения кинотеатра, предстоит собирать фрагменты скандальной правды о цене славы и закулисных тайнах кинопроизводства.

Создатели принципиально отказались от применения генеративного искусственного интеллекта на всех этапах производства. Команда подчеркивает стремление выпускать искренние проекты, созданные исключительно трудом живых художников и актеров. Живые съемки и оригинальное музыкальное сопровождение создаются с непосредственным участием The Stupendium, а в повествовании затронуты мрачные темы злоупотребления властью, зависимостей и темных сторон индустрии развлечений.

Несмотря на то, что релиз намечен только на 2028 год, авторы уже опубликовали предварительные системные требования к проекту. Для комфортного запуска потребуется операционная система Windows 10, процессор уровня Intel Core i5-2500 или AMD FX-4350, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 660 с 2 ГБ видеопамяти. На накопителе игра займет 35 ГБ свободного пространства.