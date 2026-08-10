На ПК в раннем доступе вышла пошаговая ролевая тактика The Severed Gods от вьетнамской студии Topebox

В цифровом магазине Steam состоялась премьера пошаговой тактической ролевой игры с элементами рогалика The Severed Gods, созданной вьетнамской независимой студией Topebox. Проект вышел на PC в формате раннего доступа и получил стартовую скидку в размере 10%, которая действует до 24 августа 2026 года. На момент релиза у проекта полностью отсутствует поддержка русского языка, а текстовый перевод представлен только на английском, китайском и вьетнамском языках.

События разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, где отряд отмеченных судьбой героев пытается остановить мистического дракона Umbra и свергнуть тиранических богов-титанов. Игровой процесс построен вокруг бесконечного цикла перерождений, где каждая гибель отряда становится шагом к увеличению мощи. После поражения герои сохраняют ключевой прогресс, улучшают характеристики, разблокируют новых персонажей и переносят мощные реликвии в следующий заезд.

Одной из ключевых особенностей The Severed Gods стала пошаговая боевая система с учетом высоты целей и возможностью отрубать конечности огромным монстрам. У каждого врага и босса есть нижняя, средняя и верхняя зоны тела, обладающие собственными щитами и уязвимостями. Пробитие защиты позволяет сбивать гигантов с ног, а полное расчленение конкретных частей тела навсегда лишает чудовищ опасных способностей и изменяет условия боя.

Важную роль в прохождении играет система кармы и нелинейные решения во время путешествия. Поступки игроков на карте накапливают очки греха или добродетели, предлагая моральные дилеммы вроде помощи раненому солдату или его ограбления. Сделанный выбор отражается на отношении встречных персонажей, меняет события на карте и дает доступ к обычным или запретным темным способностям.

В стартовой версии раннего доступа доступно 5 уникальных классов героев, включая мечника, торговца, исследователя, вора и даоса. Каждая профессия обладает уникальными метками для взаимодействия с миром, позволяя воровать ресурсы у жителей, нанимать спутников или выведывать тайны врагов. На данный момент игра содержит 3 процедурно генерируемых мира, более 100 навыков, свыше 80 реликвий и множество случайных встреч.

Разработчики из Topebox рассчитывают вести активную разработку в раннем доступе от 1 до 2 лет, выпуская небольшие исправления каждые 2 недели и крупные обновления раз в 1 или 2 месяца. Авторы также открыто сообщили о частичном использовании технологий искусственного интеллекта при разработке контента на этапе производства и подтвердили планируемое повышение стоимости игры после выхода полноценной версии 1.0.