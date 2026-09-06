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The Shadow Beneath 2027 г.
Экшен, Слэшер, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Подземелья, Рогалик
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Разработчики экшен-роуглайта The Shadow Beneath представили свежий трейлер и запустили плейтест в Steam

Апчхий Апчхий

Студия Techadise опубликовала трейлер своего проекта The Shadow Beneath. Одновременно с показом ролика разработчики объявили о запуске первого открытого тестирования, сфокусированного на проверке боевой системы. Ознакомительная сборка уже доступна для всех желающих в цифровом магазине Steam, где пользователи могут бесплатно опробовать механику сражений и добавить игру в свой список желаемого для поддержки дальнейшего производства.

По своему жанру грядущая новинка представляет собой динамичный экшен-роуглайт, завязанный на древних пророчествах и мифологии. Сюжетная линия игры расскажет о восстании против демонических сил, которые полностью захватили контроль над миром. Главному герою предстоит отправиться в опасное путешествие под выжженные пустынные пески, чтобы спасти из вечного заточения изгнанного фараона Эхнатона.

Игровой процесс The Shadow Beneath завязан на высокоскоростных сражениях от третьего лица в случайно генерируемых подземных лабиринтах. Игрокам предстоит использовать дары последних учеников бога Атона, открывать священные техники боя и противостоять безжалостным стражам забытых гробниц. Проект создаётся на современном движке Unreal Engine, что обеспечивает игре качественные визуальные эффекты и высокую детализацию окружения.

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