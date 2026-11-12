На Golden Joystick Awards показали The Sound of Fury - музыкальный слэшер, где рояли летят в головы демонов

На церемонии Golden Joystick Awards в Лондоне состоялась премьера трейлера The Sound of Fury — музыкального слэшера, в котором проблемный классический музыкант спускается в ад, чтобы спасти друга от дьявола. Релиз запланирован не раньше конца 2027 года. Разработчиком и издателем указана студия Games By Wojtek, и, судя по всему, это её дебютный проект.

The Sound of Fury сочетает музыкальную виртуозность героя с визуальным и тематическим оформлением. В трейлере показаны вращающиеся атаки, подчёркнутые следами нотных станов, и приём, заставляющий врагов неконтролируемо танцевать. Оружием служат музыкальные инструменты — особенно запомнился момент, где рояль с силой бросают в голову демона.

Необычно представлен и ад. Вместо привычных библейских, скандинавских или древнегреческих образов он выглядит как мрачная смесь «самых тёмных глав в истории человечества» (как сказано на странице игры в Steam). Враги — не краснокожие рогатые бесы, а солдаты в противогазах и колпоках. Аномалии, охватывающие разные эпохи, искажают фантастический пейзаж, пропитанный духом XIX века. Законы времени здесь явно не соблюдаются: герой достаёт гитару Flying V, чтобы нанести Смерти рану топором иного рода.

Разработчики и самоиздатели из Games By Wojtek пока не раскрыли дополнительных деталей. Название во множественном числе намекает, что «они» — не один человек по имени Войтек, но The Sound of Fury, похоже, является дебютной игрой студии. Демоверсии пока нет, но, возможно, она появится в будущем.