Состоялся консольный релиз The Spotter: Dig or Die — смесь добычи ресурсов, выживания и tower defense. Игра предлагает копать под землёй, укреплять заброшенную заправку, отбиваться от мутантов и ремонтировать приёмник.

Игроку достаётся роль последнего наблюдателя на станции в Неваде. Днём нужно искать ресурсы в пустоши, улучшать снаряжение и превращать форпост в крепость, а с наступлением ночи — сдерживать орды мутантов.

Для обороны доступны турели, смертоносные ловушки и мощное оружие. Роглайк-артефакты меняют тактику вылазок, а некоторыми турелями можно управлять вручную.

Главная цель связана не только с выживанием: предстоит восстановить сломанный приёмник и поймать важное сообщение президента.