В Steam вышла демоверсия подводного хоррор-рогалика The Subminer

Независимая студия Tech Turtles совместно с издательством Yogscast Games выпустила в сервисе Steam бесплатную демоверсию подводного хоррор-рогалика The Subminer. Выпуск пробной сборки состоялся в рамках тематического фестиваля 28 Games Later: A Horror Showcase от издания Insider Gaming. Полноценный релиз проекта запланирован на 2027 год, при этом среди заявленных локализаций полностью отсутствует русский язык.

События игры разворачиваются в подледном океане спутника Сатурна Энцелада. Человечество на Земле оказалось на грани гибели из-за масштабного кризиса ресурсов, а последней надеждой оставался научно-исследовательский комплекс на ледяной луне. После катастрофического взрыва на станции связь оборвалась, подтвержденных выживших обнаружить не удалось. Для спасения цивилизации ученые создали экспериментального биодроида, которому поручено погрузиться в недра океана, восстановить базу и добыть необходимые материалы.

Игровой процесс строится на исследовании процедурно генерируемых глубин, разделенных на 3 уровня с нарастающей опасностью и атмосферой клаустрофобии. Окружение полностью поддается разрушению с помощью мощного бура. В толще льда предстоит добывать 4 типа руды, включая изумруды, аквамарины и рубины, а также провоцировать взрывные цепные реакции ради расчистки проходов. Неосторожный подрыв породы грозит привлечь опасных глубинных чудовищ, среди которых значатся гигантские кальмары Blood Squid, а также мутанты Ao и Fuser.

Выживание напрямую зависит от грамотного использования батискафа, выполняющего роль спасательной базы. Игроки могут управлять как самой субмариной, отстреливаясь защитными системами, так и исследовать пространство в роли водолаза, привязанного к аппарату прочным тросом. Водолаз способен проникать в узкие расщелины и собирать ископаемые вручную, однако остается уязвимым для монстров и морских мин. В критической ситуации активируется система экстренной эвакуации, возвращающая исследователя на безопасную базу.

В демоверсию вошли 5 сюжетных миссий, система из 23 пассивных улучшений, аналитическое оборудование и комнаты с головоломками. Игрокам также доступно спасение 3 специалистов, восстанавливающих научные отсеки станции для модернизации бура, скафандра и систем подлодки. На пути исследователей встречаются металлические шлюзы 3 типов, позволяющие отправлять добытые ресурсы на базу с уплатой пошлины, срезать опасные участки или гарантированно вернуться на поверхность.

Из-за глубоководного сеттинга проект сразу вызвал сравнения с известной франшизой студии Unknown Worlds. Создатели игры сочли нужным напрямую прояснить ситуацию в описании на странице проекта:

Несмотря на схожее название с Subnautica 2, проект представляет собой совершенно другую игру. Впрочем, этот проект тоже может прийтись по душе аудитории.

- Разработчики Tech Turtles

Бесплатная демоверсия The Subminer доступна для загрузки в сервисе Steam на ПК. Полноценный релиз проекта от Tech Turtles, Yogscast Games и GamerSky Games запланирован на 2027 год.