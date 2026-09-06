Анонсирован симулятор жизни The Tally с низкополигональным Гарольдом и сессиями по 90 минут

В цифровом магазине Steam состоялся анонс необычного инди-проекта под названием The Tally, за разработку и издание которого отвечает создательница Olivia Gonsher, работающая под псевдонимом aninsecurecarrot. Проект выполнен в низкополигональной визуальной эстетике времен консоли PlayStation 2, а в роли главного героя выступает цифровая модель знаменитого мем-персонажа Гарольда, скрывающего боль.

Действие разворачивается в полупустом городе Корвид-Сити, где герою необходимо обустраивать свой скудный быт: искать работу, вовремя оплачивать аренду, общаться со случайными прохожими, выполнять поручения местного бюро туризма и кататься на скейтборде. Разработчик заявляет наличие 8 профессий и виртуального смартфона с набором приложений. Главная особенность заключается в строго ограниченной длительности прохождения: прожить полную человеческую жизнь от пробуждения до неминуемой гибели предстоит всего за 90 минут реального времени.

Игровой процесс делает упор на скрытый подсчет каждого действия персонажа без подсказок и наглядных шкал кармы. В невидимый бухгалтерский реестр заносятся как мелкие бытовые радости вроде порции замороженного йогурта или приятного разговора на улице, так и проступки: переход дороги в неположенном месте, выброшенный мимо урны мусор, присвоение найденного чужого кошелька или поджог здания. Каждое подобное решение немедленно начисляет или отнимает очки репутации.

Смерть протагониста наступает строго по расписанию в финале полуторачасовой сессии, после чего система формирует детальный итоговый чек со списком всех поступков. Финальный баланс баллов предопределяет загробную участь героя: высокий счет открывает двери в рай, средний результат запирает персонажа в унылой комнате ожидания, а за отрицательные показатели отправляют в подвальное подобие ада. По словам разработчика, игра предлагает настоящую бесповоротную концовку, которой лишены многие современные песочницы.

Отдельным предметом для дискуссий в сообществе может стать процесс создания игры. Автор открыто указала в описании проекта, что программный код и текстовое наполнение создавались при активном участии нейросетевого ассистента под личным контролем создательницы. Трехмерную модель Гарольда предоставил художник Kuutti Siitonen, саундтрек написал музыкант BISHOP, а текстуры генерируются процедурными скриптами без использования генеративных картинок во время геймплея.

Технические требования проекта оказались предельно скромными даже по меркам бюджетных инди-игр. Для запуска потребуются 4 ГБ оперативной памяти, двухъядерный процессор с частотой 2.0 ГГц, 500 МБ свободного места на диске и видеокарта с поддержкой стандарта OpenGL 3.3. При этом проект полностью игнорирует русскоязычную аудиторию, предлагая исключительно английский интерфейс.

Релиз The Tally на PC запланирован на ноябрь 2026 года. В сервисе Steam разработчик уже опубликовала бесплатную ознакомительную демоверсию.