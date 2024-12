Анонсирован ремастер Talos Principle на Unreal Engine 5 для PS5, Xbox Series и ПК

Издатель Devolver Digital и разработчик Croteam анонсировали игру Talos Principle: Reawakened, «радикально переработанное возрождение» философской головоломки The Talos Principle. Она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2025 году.

Вернитесь в мир головоломок, заставляющих задуматься, философских интриг и захватывающих визуальных эффектов с игрой The Talos Principle: Reawakened. Это окончательное издание пересматривает новаторское повествование The Talos Principle, погружая игроков в расширенное и переработанное путешествие по миру.

The Talos Principle: Reawakened представляет новый контент, улучшенный игровой процесс и великолепно улучшенную презентацию. Оживите получившее признание критиков расширение Road to Gehenna и окунитесь в совершенно новую главу In the Beginning. Откройте для себя историю Александры Дреннан, которая сталкивается с глубокими экзистенциальными вопросами, организуя первое критическое испытание, заставляя игроков глубоко задуматься о состоянии человека.