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The Talos Principle 11.12.2014
Логические, Инди, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.4 435 оценок

Анонсирован ремастер Talos Principle на Unreal Engine 5 для PS5, Xbox Series и ПК

monk70
Новости

Издатель Devolver Digital и разработчик Croteam анонсировали игру Talos Principle: Reawakened, «радикально переработанное возрождение» философской головоломки The Talos Principle. Она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2025 году.

Вернитесь в мир головоломок, заставляющих задуматься, философских интриг и захватывающих визуальных эффектов с игрой The Talos Principle: Reawakened. Это окончательное издание пересматривает новаторское повествование The Talos Principle, погружая игроков в расширенное и переработанное путешествие по миру.

The Talos Principle: Reawakened представляет новый контент, улучшенный игровой процесс и великолепно улучшенную презентацию. Оживите получившее признание критиков расширение Road to Gehenna и окунитесь в совершенно новую главу In the Beginning. Откройте для себя историю Александры Дреннан, которая сталкивается с глубокими экзистенциальными вопросами, организуя первое критическое испытание, заставляя игроков глубоко задуматься о состоянии человека.

5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
ugf16349

Ну уж нет, я даже не хочу играть на анриле 5. 1 Часть выглядит до сих пор отлично и красиво.
Анрил 5 постоянно мылит картинку и это только конфигами править, но будут шумы.

1
Axel Denisenko

Там практически вся команда Croteam разбежалась несколько лет назад, людей которые занимались Serious Sam и движком практически не осталось. У них год назад вышел ролик к 30 летию студии (https://youtu.be/XVORHg3qKaA), где увольнениям и трудностям было посвящено достаточно много времени, они говорили, что после...

Serious Sam 2 создавалась в спешке. При условии, что у Croteam был жёсткий контракт, а сам движок для игры пришлось создавать с нуля, они не уложились в отведённые сроки. Хотя изначально полагали, что точно успеют. Через два года у них закончились деньги. Разработчикам какое-то время пришлось работать за бесплатно.
Спустя год они закончили разработку, но «потеряли много-много качественных талантов», как утверждает Давор Томичич, ведущий геймдизайнер.

Вторая часть Talos Principle, которая вышла в прошлом году, также делали на UE5 и тесты там крайне неплохие, небольшие просадки были только во время катсцен из-за обилия частиц и спецэффектов.

*год назад выпустили игру, основную массу сотрудников, чтобы не увольнять, пустили на этот новый проект (ремастер Talos Principle), а остальная небольшая часть клепала патчи и доделывала вторую часть. При таком раскладе студия нормально существовала.

1
Ahnx

Думаю, что испортят. Оригинал и так хорош, не надо трогать его грязными повесточными лапами.

Тем более - UE5, провальный движок. Который так и не взлетел.

1
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AlexVurhis

эти "китайские дрочильни", как ты выразился, на 10 голов выше во всем, чем игры с европейскими ценностями, в которых влили кучу бабла, правда, не ясно куда только.

0
Ammati AlexVurhis

там ирония ещё в том, что выйти вышли. Но именно новых проектов по сути и нету. Тем более качественных. Вот и вышел такой прикол. Хотя вот конечно геншин странно видеть в топе и пару игр. Но после номинации длси у ринга. Я уже не удивляюсь не чему. Годы шли, не когда за дополнение не награждали. Давали всегда только за саму игру. А тут вдруг хоба... здрасти держите за дополнение.
Не удивлюсь если скоро будут награждать за трейлер и упаковку красивую. Как за саму игру...

0
AlexVurhis Ammati

в плане номинации выбора вообще нет. некоторые категории вообще в ступор вгоняют, так как на номинацию одно фуфло. по поводу Геншина... как бы его не засирали, но разрабы спустя сколько там... 4 года не забивают на игру и она идет к своему сюжетному концу, тут уже дело вкуса, и то, что он в номинации, в принципе не удивляет. ZZZ аналогично с Геншином, но просто поновее. про Wukong ничего не скажу, так как не играл, но вроде у нее потенциал есть. Elder Ring... вот тут разрабы видимо либо в агонии, либо что-то покурили, и на все бабки решили погулять и всунуться на номинации, хоть какие-нибудь, либо шоураннеры просто искали хоть что-то для затычки, иначе я не понимаю номинацию DLC.

0
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Ammati Max Rolens

А чего, ты так прибежал сюда. Зацепило что, ли ? И где же я угнетённый малыш.
Иди дальше ной под очередным постом, какие разрабы плохие и продвигают снова лгбт и чёрных. Это так всем важно. Ой... а стоп. Всем же плевать. Благо на одного одарённого, Находиться другой. Вас это хотя, бы спасает от безумия и осознания что на ваше крики о лгбт всем плевать.

0
WarCraf4er

Блин, ну зачем на анриле то? По моему серьёзный движок этой игре идёт куда больше, я даже был расстроен что они вторую тоже сделали на анриле

0
Nell_0071

Это они что, русскую озвучку даже не сделают, не перенесут из оригинальной части? Весьма обидно, хотя и преждевременно ещё что-то говорить, так как игры по сути ещё нет.

0
Ammati

Врятли такое будет. Скорее всего перенесут. Ибо сами по себе дев видео или просто трейлеры не часто на русском делают. Не считая конечно компаний которым это в силу денег позволяет. Те могут и на 30+ языков сделать, им не жалко. :)

0
Nell_0071 Ammati

В Steam указан только английский язык; надеюсь, это временная мера.

0
Ammati Nell_0071

Вероятно всего да. Я кстати уже на это честно мало обращаю внимание. Ибо бывает такое когда даже не указывают действительности есть он или нет. А где, то и вовсе умалчивают.
Из самых странных случаев это помню лего гари потер где русский язык типа нету в стиме. Но волшебным образом включается изменив просто немного один параметр. И по велению дамблдора сразу же везде начинает отображаться русский язык и даже логотип становиться русским.

0
Stinger_Max

Как же я устал от этой параши. Да остановитесь вы уже с этими бесполезными ремастерами. С ресурсами потраченными на этот "перенос игры на другой движок" можно было запилить какой нибудь мало мальский спин офф, как это и делали раньше. Теперь игры просто перепродают по второму кругу прикрутив плашку "Ремастер" и все спокойно хавают. Ну что же за черти безмозглые то в нынешнее время голосуют баблом за это.

-2