Анонсирован ремастер Talos Principle на Unreal Engine 5 для PS5, Xbox Series и ПК

Издатель Devolver Digital и разработчик Croteam анонсировали игру Talos Principle: Reawakened, «радикально переработанное возрождение» философской головоломки The Talos Principle. Она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2025 году.
Вернитесь в мир головоломок, заставляющих задуматься, философских интриг и захватывающих визуальных эффектов с игрой The Talos Principle: Reawakened. Это окончательное издание пересматривает новаторское повествование The Talos Principle, погружая игроков в расширенное и переработанное путешествие по миру.
The Talos Principle: Reawakened представляет новый контент, улучшенный игровой процесс и великолепно улучшенную презентацию. Оживите получившее признание критиков расширение Road to Gehenna и окунитесь в совершенно новую главу In the Beginning. Откройте для себя историю Александры Дреннан, которая сталкивается с глубокими экзистенциальными вопросами, организуя первое критическое испытание, заставляя игроков глубоко задуматься о состоянии человека.
Ну уж нет, я даже не хочу играть на анриле 5. 1 Часть выглядит до сих пор отлично и красиво.
Анрил 5 постоянно мылит картинку и это только конфигами править, но будут шумы.
Там практически вся команда Croteam разбежалась несколько лет назад, людей которые занимались Serious Sam и движком практически не осталось. У них год назад вышел ролик к 30 летию студии (https://youtu.be/XVORHg3qKaA), где увольнениям и трудностям было посвящено достаточно много времени, они говорили, что после...
Вторая часть Talos Principle, которая вышла в прошлом году, также делали на UE5 и тесты там крайне неплохие, небольшие просадки были только во время катсцен из-за обилия частиц и спецэффектов.
*год назад выпустили игру, основную массу сотрудников, чтобы не увольнять, пустили на этот новый проект (ремастер Talos Principle), а остальная небольшая часть клепала патчи и доделывала вторую часть. При таком раскладе студия нормально существовала.
Думаю, что испортят. Оригинал и так хорош, не надо трогать его грязными повесточными лапами.
Тем более - UE5, провальный движок. Который так и не взлетел.
эти "китайские дрочильни", как ты выразился, на 10 голов выше во всем, чем игры с европейскими ценностями, в которых влили кучу бабла, правда, не ясно куда только.
там ирония ещё в том, что выйти вышли. Но именно новых проектов по сути и нету. Тем более качественных. Вот и вышел такой прикол. Хотя вот конечно геншин странно видеть в топе и пару игр. Но после номинации длси у ринга. Я уже не удивляюсь не чему. Годы шли, не когда за дополнение не награждали. Давали всегда только за саму игру. А тут вдруг хоба... здрасти держите за дополнение.
Не удивлюсь если скоро будут награждать за трейлер и упаковку красивую. Как за саму игру...
в плане номинации выбора вообще нет. некоторые категории вообще в ступор вгоняют, так как на номинацию одно фуфло. по поводу Геншина... как бы его не засирали, но разрабы спустя сколько там... 4 года не забивают на игру и она идет к своему сюжетному концу, тут уже дело вкуса, и то, что он в номинации, в принципе не удивляет. ZZZ аналогично с Геншином, но просто поновее. про Wukong ничего не скажу, так как не играл, но вроде у нее потенциал есть. Elder Ring... вот тут разрабы видимо либо в агонии, либо что-то покурили, и на все бабки решили погулять и всунуться на номинации, хоть какие-нибудь, либо шоураннеры просто искали хоть что-то для затычки, иначе я не понимаю номинацию DLC.
А чего, ты так прибежал сюда. Зацепило что, ли ? И где же я угнетённый малыш.
Иди дальше ной под очередным постом, какие разрабы плохие и продвигают снова лгбт и чёрных. Это так всем важно. Ой... а стоп. Всем же плевать. Благо на одного одарённого, Находиться другой. Вас это хотя, бы спасает от безумия и осознания что на ваше крики о лгбт всем плевать.
Блин, ну зачем на анриле то? По моему серьёзный движок этой игре идёт куда больше, я даже был расстроен что они вторую тоже сделали на анриле
Это они что, русскую озвучку даже не сделают, не перенесут из оригинальной части? Весьма обидно, хотя и преждевременно ещё что-то говорить, так как игры по сути ещё нет.
Врятли такое будет. Скорее всего перенесут. Ибо сами по себе дев видео или просто трейлеры не часто на русском делают. Не считая конечно компаний которым это в силу денег позволяет. Те могут и на 30+ языков сделать, им не жалко. :)
В Steam указан только английский язык; надеюсь, это временная мера.
Вероятно всего да. Я кстати уже на это честно мало обращаю внимание. Ибо бывает такое когда даже не указывают действительности есть он или нет. А где, то и вовсе умалчивают.
Из самых странных случаев это помню лего гари потер где русский язык типа нету в стиме. Но волшебным образом включается изменив просто немного один параметр. И по велению дамблдора сразу же везде начинает отображаться русский язык и даже логотип становиться русским.
Как же я устал от этой параши. Да остановитесь вы уже с этими бесполезными ремастерами. С ресурсами потраченными на этот "перенос игры на другой движок" можно было запилить какой нибудь мало мальский спин офф, как это и делали раньше. Теперь игры просто перепродают по второму кругу прикрутив плашку "Ремастер" и все спокойно хавают. Ну что же за черти безмозглые то в нынешнее время голосуют баблом за это.