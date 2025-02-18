The Talos Principle появилась благодаря "счастливой случайности" во время разработки Serious Sam

В индустрии, где часто возникают трудности с разработкой новых идей, иногда они могут возникать совершенно случайно. The Talos Principle также попадает в эту категорию, поскольку её происхождение восходит к прототипу, изначально задуманному для Serious Sam, о чем рассказала команда Croteam в закулисном видео, опубликованном на YouTube.

Согласно истории, рассказанной Дэйвором Хански, во время разработки Serious Sam 4 он создал прототип особенно сложного уровня с головоломками, которые нужно было решить. Отзывы игроков были очень хорошими, но идея просто не вписывалась в механику серии и поэтому была отвергнута, но не заброшена, поскольку на ее основе родилась франшиза The Talos Principle.

The Talos Principle — это игра, которую мы никогда не планировали делать. Это была счастливая случайность. В то время мы работали над Serious Sam. Я был ведущим дизайнером, ответственным за создание систем. И я подумал: «Ладно, у нас есть город, охваченный войной». Некоторые дороги и башни защищены плавающими минами, а некоторые проходы и тому подобное защищены плазменными стенами, поэтому было бы очень здорово, если бы у вас было устройство, которое вы могли бы переместить, поместить за решетку, затем найти ключ, который открывает эту решетку, затем взять ЭМИ-устройство, переместить его куда-нибудь и заглушить электронику на двери, башне или мине, чтобы вы могли пройти по этой дороге.



Я так и сделал, и мы дали эти уровни нашим коллегам. «Попробуйте их и расскажите нам, что вы думаете». И мы были действительно удивлены, когда узнали, что эти головоломки были действительно интересны для игроков. Но они не подходили для Serious Sam. Это было невозможно. «Нет, они слишком сложные. Люди возненавидят их в Serious Sam». Поэтому мы начали думать о том, что делать с этими отзывами. Но именно так и было посеяно семя для The Talos Principle: по счастливой случайности.