Представлено первое геймплейное видео The Talos Principle 3

Студия Croteam и издатель Devolver Digital показали первые кадры игрового процесса The Talos Principle 3 — заключительной части признанной серии философских приключенческих головоломок. Выход игры на ПК и PlayStation 5 запланирован на следующий год.

Новый видеоролик, продемонстрированный на презентации Triple-I Initiative, позволяют впервые взглянуть на миры, головоломки и персонажей, которые будут сопровождать игроков в этом приключении, обещающем стать ещё более масштабным.

В The Talos Principle 3 игрокам предстоит выйти за пределы бесконечности, исследуя десятки новых миров — каждый со своей историей, загадками и героями. В центре событий оказывается Аномалия — таинственное и противоречивое место, где законы физики действуют не так, как мы привыкли.

Главный герой пробуждается — словно от тревожного сна — посреди вселенной, полной разрушенных храмов и заброшенных научных аванпостов. Его воспоминания разрозненны, но одно остается неизменным: он оказался здесь неслучайно.

Игроку предстоит решить множество головоломок, сложность которых будет постоянно возрастать, и заново пережить свою жизнь в роли исследователя, попутно раскрывая историю мира, созданного человечеством. Однако Аномалия скрывает ещё более глубокую истину. Одни считают ее Раем, другие — Адом. Несомненно лишь одно: впереди ждёт суд.

Третья часть обещает существенно расширить основы серии благодаря новым механикам головоломок, кардинально новым локациям и эпическому сюжету, охватывающему целые поколения.