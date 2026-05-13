Студия Croteam анонсировала игру The Talos Principle 3

В сервисе Steam появилась страница проекта The Talos Principle 3. Разработчиком выступает студия Croteam, а издателем является компания Devolver Digital. Проект заявлен как заключительная глава серии философских головоломок с видом от 1 лица. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по более чем 10 мирам и столкнуться с новыми испытаниями на логику.

Действие развернется в странном мире разрушенных храмов и заброшенных станций под названием Аномалия. Это уникальное место во Вселенной, где законы физики работают нестандартно. Главный герой просыпается с размытыми воспоминаниями и начинает решать сложные задачи, заново проживая свою жизнь исследователя и историю человечества. Игроки увидят разные этапы развития цивилизации, от пустынной планеты до садов Элизиума.

Над сценарием работала команда из 3 авторов: Джонас Киратцес, Верена Киратцес и Том Жубер. Музыкальное сопровождение написал композитор Дамьян Мравунац. В игре появятся как знакомые, так и совершенно новые механики решения загадок. На данный момент заявлено, что игра рассчитана только на 1 пользователя.

Точная дата выхода пока не сообщается, проект имеет статус скорого релиза.