Студия Croteam анонсировала игру The Talos Principle 3

В сервисе Steam появилась страница проекта The Talos Principle 3. Разработчиком выступает студия Croteam, а издателем является компания Devolver Digital. Проект заявлен как заключительная глава серии философских головоломок с видом от 1 лица. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по более чем 10 мирам и столкнуться с новыми испытаниями на логику.
Действие развернется в странном мире разрушенных храмов и заброшенных станций под названием Аномалия. Это уникальное место во Вселенной, где законы физики работают нестандартно. Главный герой просыпается с размытыми воспоминаниями и начинает решать сложные задачи, заново проживая свою жизнь исследователя и историю человечества. Игроки увидят разные этапы развития цивилизации, от пустынной планеты до садов Элизиума.
Над сценарием работала команда из 3 авторов: Джонас Киратцес, Верена Киратцес и Том Жубер. Музыкальное сопровождение написал композитор Дамьян Мравунац. В игре появятся как знакомые, так и совершенно новые механики решения загадок. На данный момент заявлено, что игра рассчитана только на 1 пользователя.
Точная дата выхода пока не сообщается, проект имеет статус скорого релиза.
Это я жду почти так же сильно, как "Order of the Sinking Star".
Предыдущие проходил на 100%. Единственное, что в сиквеле слишком передушнили с сюжетом и пафосом, ну и ряд механик копировали первую часть; хотелось бы больше оригинальности во всех направлениях.
Ну хоть не Serious Sam 5 и на том спасибо.
Бля, а Сэм где? 😡
Надеюсь когда-нибудь, выйдет 5 сем и на этот раз будет сиквел.
ну хз..слижком все же пресно постоянно переключать эти цветные лазеры..еще и какую то нахрен ненужную философию под это подставляют (сова и глобус)..