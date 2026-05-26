The Talos Principle 3 станет последней частью серии - авторы хотят закончить историю без бесконечных продолжений

Студия Croteam заявила, что The Talos Principle 3 станет последней частью франшизы. Разработчики хотят завершить историю логично и не превращать серию в бесконечный конвейер продолжений.

Сценарист Йонас Кирацес объяснил, что команда изначально рассматривала The Talos Principle как единую историю, разделённую на три игры. По его словам, многие игровые серии годами тянут сюжет, оставляя игроков с постоянными клиффхэнгерами, а иногда история и вовсе остаётся незавершённой из-за закрытия студий. Croteam решила избежать такого подхода.

Разработчики подчёркивают, что после третьей части основная сюжетная линия будет полностью завершена. При этом авторы не исключают появления небольших спин-оффов в будущем, но полноценного продолжения ждать не стоит.

Геймдиректор Давор Хунски отметил, что серия стала для студии чем-то гораздо большим, чем просто ещё одной франшизой. По его словам, игроки регулярно присылают разработчикам письма о том, как The Talos Principle повлияла на их жизнь и мировоззрение. Именно поэтому команда хочет поставить красивую точку, а не бесконечно выпускать новые части ради коммерции.

В Croteam также считают, что если третья игра сохранит уровень предыдущих частей, то вся трилогия сможет занять особое место среди лучших игровых серий в индустрии.

The Talos Principle 3 уже анонсирована для Steam и PlayStation 5, однако точная дата релиза пока не раскрывается.