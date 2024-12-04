Авторы The Thing: Remastered подтвердили выход в декабре

Издатель Nightdive Studios объявил, что ремастер знаменитого хоррора действительно будет доступен уже в декабре. Согласно ранее появившейся информации, игра поступит в продажу 5 декабря 2024 года.

В The Thing: Remastered игроков ждут 20 жутких уровней, наполненных монстрами и атмосферой ужаса. Игра получила существенные улучшения: новый интерфейс, динамическое освещение, блеск поверхностей, улучшенные текстуры и модели персонажей, а также добавленные тени и глубина резкости, что придаст проекту еще больше реалистичности.

Кроме того, будут добавлены новые достижения и улучшения геймплея, что сделает игру еще более увлекательной.