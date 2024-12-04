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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 263 оценки

Авторы The Thing: Remastered подтвердили выход в декабре

butcher69
Новости

Издатель Nightdive Studios объявил, что ремастер знаменитого хоррора действительно будет доступен уже в декабре. Согласно ранее появившейся информации, игра поступит в продажу 5 декабря 2024 года.

Дата выхода The Thing: Remastered, возможно, просочилась

В The Thing: Remastered игроков ждут 20 жутких уровней, наполненных монстрами и атмосферой ужаса. Игра получила существенные улучшения: новый интерфейс, динамическое освещение, блеск поверхностей, улучшенные текстуры и модели персонажей, а также добавленные тени и глубина резкости, что придаст проекту еще больше реалистичности.

The Thing: Remastered содержит более 1500 изменений кода, менее обременительную сложность

Кроме того, будут добавлены новые достижения и улучшения геймплея, что сделает игру еще более увлекательной.

92
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
Станислав85

А вот это неплохо 👌

27
XalimoV

Хорошая игра с новогодним настроением , ждем.

21
TheLokich

Игра для всей семьи, особенно сближает!

3
SubaruBrzDream

блин,этой игре нужен ремейк,слишком старенькая уже.

9
Джонни ди

сначала заработают на ремастере а потом уже ремейк, это же база)

0
SubaruBrzDream Джонни ди

чет у бладрейн ремастеры вышли,а о ремейках ни слова 😢😢

0
Blimpini SubaruBrzDream

во главе Сони потому что сейчас пид0р один сидит...

2
Ang Dark SubaruBrzDream

Когда у Рейн были ремастеры? О_о

-1
SubaruBrzDream Ang Dark
-1
K0t Felix

Завтра на PC Gaming Show Most Wanted должны дату сказать

7
Max P

5 декабря 2024 года.

3
K0t Felix Max P

Ну да. Или завтра 6-е?

0
Max P K0t Felix

Дата уже известна,чего называть то ?)))

0
qDan

Надеюсь, что "улучшения геймплея" действительно таковыми окажутся - например уменьшат количество электрощитков на уровнях и починят систему превращения персонажей в чудищ, когда только что проверенный "шприцом" персонаж по воле скрипта - мог обратится через полминуты.

Для тех, кому интересно, есть ли ещё игры в духе "Нечто" - в Габенсторе есть багованная, находящаяся в "раннем доступе" игра "Nuclear Nightmare" - почти полный перенос антуража фильма, есть совместный режим прохождения с полуПвП (когда напарник превращается в инопланетную хрень).

4
vertehwost

в гоге the suffering пропали, я надеюсь что Nightdive Studios их ремастеры замутит

3
Archer Satellite111777

Гуд….

1
BlaikOrka

ништячки подъехали))

0
pavloalex

А вот эта хорошая новость - жду!)

0
nikvik jm

Шанс познакомиться с классикой.

0
postal-1024

Да это просто нЕшто какое то!)

0
Punisher1

Странно в чëм проблема дату релиза назвать если уже декабрь.

0
VladN2112

ура ужасти игру погоняем

0
Mr_Dude090

Хорошая новость для добротной игры, ждем.

0
ZackSnyder

смачный подгон.

-1
Ang Dark

А вот это уже реальная тема ^_^

-1
Беккер5443

Ждёмс ремейка.

-5
cthulhu42

Не будет его никогда))

-8
Беккер5443 cthulhu42

Ну всё ровно подождём вдруг передумают и сделают)))))

-3
cthulhu42 Беккер5443

Так кто делать то будет? И кто даст на это деньги? Я бы тоже хотел прям классный римейк, но франшиза мертвая, к сожалению. Ради 100к копий никто делать не будет. Как бы нам не хотелось. Остаётся только мечтать.

-2
Беккер5443 cthulhu42

Ну а Dead space remake, resident evil 2,3,4 remake, даже Silent hill 2 Remake не пожалели денег и выпустил, На Нечто я бы сказал не дорого посравнению с Dead Space.

1
muggul

Нужно сделать гамзу на подобии амогуса. Естественно в сеттинге и атмосфере фильма "нечто", можно даже персонажей взять. Вот это реально была бы имба.

-2
Саня 21

ну и нах она нужна с грфикой 2000 года?

-6
Trezvopoy

Dead Space - вот это хоррор, все ваши Фазмофобии и близко не стоят

Хотя, я бы ещё отметил Neverending Nightmares, смотрите подгузники не запачкайте

-7
potemkin2021

Непонятно только кого он пугал, если человек до этого играл в хорроры то космический Дед мусор.

-2
SassyMaelorith

с какого перепугу мертвый космос стал хоррором? из за монстров что ли? тогда и первый фар край хоррор и дайн лайт тоже. мертвый космос максимум это шутан с элементами хорора но некак не сам хоррор

0
Blimpini SassyMaelorith

первая и вторая части по факту считаются играми жанра "хоррор" а третья экшончик.

-2
Trezvopoy SassyMaelorith

Я могу ночью зарубиться в Neverending Nightmares. Хватит тебе сил на это?

-2
kolinmah SassyMaelorith

Там не просто монстры, там атмосфера одиночества во враждебном космосе, темные коридоры, моргающие лампочки и всякое такое. Ну и скримеры, куда же без них.

0