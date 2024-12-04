Авторы The Thing: Remastered подтвердили выход в декабре

Издатель Nightdive Studios объявил, что ремастер знаменитого хоррора действительно будет доступен уже в декабре. Согласно ранее появившейся информации, игра поступит в продажу 5 декабря 2024 года.
В The Thing: Remastered игроков ждут 20 жутких уровней, наполненных монстрами и атмосферой ужаса. Игра получила существенные улучшения: новый интерфейс, динамическое освещение, блеск поверхностей, улучшенные текстуры и модели персонажей, а также добавленные тени и глубина резкости, что придаст проекту еще больше реалистичности.
Кроме того, будут добавлены новые достижения и улучшения геймплея, что сделает игру еще более увлекательной.
А вот это неплохо 👌
Хорошая игра с новогодним настроением , ждем.
Игра для всей семьи, особенно сближает!
блин,этой игре нужен ремейк,слишком старенькая уже.
сначала заработают на ремастере а потом уже ремейк, это же база)
чет у бладрейн ремастеры вышли,а о ремейках ни слова 😢😢
во главе Сони потому что сейчас пид0р один сидит...
Когда у Рейн были ремастеры? О_о
Завтра на PC Gaming Show Most Wanted должны дату сказать
5 декабря 2024 года.
Ну да. Или завтра 6-е?
Дата уже известна,чего называть то ?)))
Надеюсь, что "улучшения геймплея" действительно таковыми окажутся - например уменьшат количество электрощитков на уровнях и починят систему превращения персонажей в чудищ, когда только что проверенный "шприцом" персонаж по воле скрипта - мог обратится через полминуты.
Для тех, кому интересно, есть ли ещё игры в духе "Нечто" - в Габенсторе есть багованная, находящаяся в "раннем доступе" игра "Nuclear Nightmare" - почти полный перенос антуража фильма, есть совместный режим прохождения с полуПвП (когда напарник превращается в инопланетную хрень).
в гоге the suffering пропали, я надеюсь что Nightdive Studios их ремастеры замутит
Гуд….
ништячки подъехали))
А вот эта хорошая новость - жду!)
Шанс познакомиться с классикой.
Да это просто нЕшто какое то!)
Странно в чëм проблема дату релиза назвать если уже декабрь.
ура ужасти игру погоняем
Хорошая новость для добротной игры, ждем.
смачный подгон.
А вот это уже реальная тема ^_^
Ждёмс ремейка.
Не будет его никогда))
Ну всё ровно подождём вдруг передумают и сделают)))))
Так кто делать то будет? И кто даст на это деньги? Я бы тоже хотел прям классный римейк, но франшиза мертвая, к сожалению. Ради 100к копий никто делать не будет. Как бы нам не хотелось. Остаётся только мечтать.
Ну а Dead space remake, resident evil 2,3,4 remake, даже Silent hill 2 Remake не пожалели денег и выпустил, На Нечто я бы сказал не дорого посравнению с Dead Space.
Нужно сделать гамзу на подобии амогуса. Естественно в сеттинге и атмосфере фильма "нечто", можно даже персонажей взять. Вот это реально была бы имба.
ну и нах она нужна с грфикой 2000 года?
Dead Space - вот это хоррор, все ваши Фазмофобии и близко не стоят
Хотя, я бы ещё отметил Neverending Nightmares, смотрите подгузники не запачкайте
Непонятно только кого он пугал, если человек до этого играл в хорроры то космический Дед мусор.
с какого перепугу мертвый космос стал хоррором? из за монстров что ли? тогда и первый фар край хоррор и дайн лайт тоже. мертвый космос максимум это шутан с элементами хорора но некак не сам хоррор
первая и вторая части по факту считаются играми жанра "хоррор" а третья экшончик.
Я могу ночью зарубиться в Neverending Nightmares. Хватит тебе сил на это?
Там не просто монстры, там атмосфера одиночества во враждебном космосе, темные коридоры, моргающие лампочки и всякое такое. Ну и скримеры, куда же без них.