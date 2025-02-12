Консольные версии ремастера The Thing получили обновление 1.1 со множеством улучшений и исправлений

Nightdive Studios выпустила насыщенное обновление для The Thing: Remastered, внедряющее множество улучшений для консолей и исправлений ошибок.

Основные момента из обновления включают исправленные сбои, которые происходили при выходе из игры или во время сражения с мутантами, измененные элементы отображения для исправления эффекта глубины резкости и, что более важно, предоставление Уитли новых брюк. Частота кадров Steam Deck больше не привязана к половине частоты обновления экрана при использовании рендерера Vulkan, а Nintendo Switch получила оптимизированную производительность.