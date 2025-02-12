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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.5 303 оценки

Консольные версии ремастера The Thing получили обновление 1.1 со множеством улучшений и исправлений

monk70
Новости

Nightdive Studios выпустила насыщенное обновление для The Thing: Remastered, внедряющее множество улучшений для консолей и исправлений ошибок.

Основные момента из обновления включают исправленные сбои, которые происходили при выходе из игры или во время сражения с мутантами, измененные элементы отображения для исправления эффекта глубины резкости и, что более важно, предоставление Уитли новых брюк. Частота кадров Steam Deck больше не привязана к половине частоты обновления экрана при использовании рендерера Vulkan, а Nintendo Switch получила оптимизированную производительность.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
InboxM

Этой игре нужен ремейк на уровне SH2 и последних RE.

2
K0t Felix

Да не будет ремейка , скок раз можно говорить

0
5upZiro

Согласен. В своё время - да. Сейчас уже нет.

И Как-же заипала зомби-блокировка ютуба.

Saliva - Аfter me

1