Nightdive Studios намекнула на скорый анонс ремастера хоррора по мотивам культового "Нечто"

Мы переживаем новую эру сохранения видеоигр, когда классика переиздается на современных платформах с пугающей скоростью. Nightdive Studios - один из разработчиков, регулярно воскрешающих ретро-шедевры прошлых лет, такие как System Shock и Blade Runner. Следующей ее целью, похоже, станет The Thing, отличная адаптация культового фильма ужасов Джона Карпентера.

Для тех, кто не играл в оригинал, вышедший в 2002 году, отметим, что в нем были невероятно амбициозные геймплейные механики. Например, вам нужно было завоевать доверие своего отряда, иначе они начнут думать, что вы и есть "Нечто", и отвернутся от вас. Кроме того, вам нужно было сохранять спокойствие своих товарищей, чтобы они не сошли с ума и не покончили жизнь самоубийством. Игра была нескладной, и системы не всегда работали, но это была перспективная вещь.

Nightdive Studios спросила в социальных сетях: «Кто хочет угадать игру, которую мы анонсируем в эту пятницу на IGN Live?». Затем она приложила обрезанное изображение иллюстрации с ключевого арта The Thing, цвета которой были изменены, чтобы сбить фанатов с толку. Предположительно, игра выйдет на консолях и ПК, как и другие проекты разработчика.

Будет интересно посмотреть, будут ли внесены какие-либо изменения в оригинальную игру, ведь, как уже говорилось, не все ее идеи сработали. Но если говорить о хоррорах, то эта игра, безусловно, воплотила в жизнь несколько блестящих идей, и вполне вероятно, что многие геймеры будут рады вновь увидеть ее.