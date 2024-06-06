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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 208 оценок

Nightdive Studios намекнула на скорый анонс ремастера хоррора по мотивам культового "Нечто"

butcher69
Новости

Мы переживаем новую эру сохранения видеоигр, когда классика переиздается на современных платформах с пугающей скоростью. Nightdive Studios - один из разработчиков, регулярно воскрешающих ретро-шедевры прошлых лет, такие как System Shock и Blade Runner. Следующей ее целью, похоже, станет The Thing, отличная адаптация культового фильма ужасов Джона Карпентера.

Для тех, кто не играл в оригинал, вышедший в 2002 году, отметим, что в нем были невероятно амбициозные геймплейные механики. Например, вам нужно было завоевать доверие своего отряда, иначе они начнут думать, что вы и есть "Нечто", и отвернутся от вас. Кроме того, вам нужно было сохранять спокойствие своих товарищей, чтобы они не сошли с ума и не покончили жизнь самоубийством. Игра была нескладной, и системы не всегда работали, но это была перспективная вещь.

Nightdive Studios спросила в социальных сетях: «Кто хочет угадать игру, которую мы анонсируем в эту пятницу на IGN Live?». Затем она приложила обрезанное изображение иллюстрации с ключевого арта The Thing, цвета которой были изменены, чтобы сбить фанатов с толку. Предположительно, игра выйдет на консолях и ПК, как и другие проекты разработчика.

Будет интересно посмотреть, будут ли внесены какие-либо изменения в оригинальную игру, ведь, как уже говорилось, не все ее идеи сработали. Но если говорить о хоррорах, то эта игра, безусловно, воплотила в жизнь несколько блестящих идей, и вполне вероятно, что многие геймеры будут рады вновь увидеть ее.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Кей Овальд

А было бы хорошо. Я даже перепройду, игра-то хорошая.

2
Пользователь ВКонтакте

Игрушка отличная,как сейчас помню как смотрел про нее в паутине, потом купил и с удовольствием играл))) // Илья Дроздов

2
Вадим Якимов

играл..игра так себе. много наобещали но все было весьма топорным, а щас такое и подавно мало кто воспримет..

2
ZAUSA

Где вам наобещали в 2002 году? Продавец дисков на рынке или друзья?

5
XalimoV ZAUSA

Ну так то журналы были, иногда даже с диском демок этих игр.

В нем были интервью разрабов и прочее.

Так что вполне могли наобещать всякого.

2
Пользователь ВКонтакте

Хотел System Shock поиграть, но не зашла мне графика. Зачем игру "осовременивать" оставляя пиксельную графику? // Бо Бёр

2
Rorschach93

фары протри, там ремейк, какие пиксели

0
Пользователь ВКонтакте Rorschach93

Нихрена не пойму. Посмотрел скрины из инета вроде норм. А начинал играть, к стене подхожу, а она как из времён Doom первого🤷‍♂️ // Бо Бёр

0
XalimoV Пользователь ВКонтакте

Это стилизация, ее в настройках можно отключить.

1
Пользователь ВКонтакте

Хорошая новость // Павел Четвертков

1
Пользователь ВКонтакте

Огонь // Михаил Истомин-Петровский

1
ZackSnyder

игра до дэд спейса была любимым хоррором. до сих пор помню напряжение от вопроса "он все ещн человек или нет?" в отношении соратников.

1
Kelby

поверить не могу, это чего такое происходит? я словно сплю, вот больше всего люблю жанры адвенчуры-ходилки, хорроры и сурвайвл хорроры, и в последнее время что крупные компании что инди просто засыпают играми в этих жанрах, да, не все из них хорошие, но количество - это прям нечто.

1
Пользователь ВКонтакте

О будет возможность ознакомится с игрой правда переизданной . // Архатос Дэксадус

0
ZAUSA

Игра была хорошей в своё время, но в ремастер играть не буду. Если кто-нибудь сделает современный хороший ремейк, то ещё подумаю.

0
Пользователь ВКонтакте

опять ремастер... // Иван Марков

0
Rorschach93

как достали графодрочеры малолетние, пару лет назад назад на одном дыхании прошел

0
raib3rg

не бухти, старый

0
ratte88

Деда, у тебя какие-то проблемы с молодёжью чи шо?

0
BaGa-HaCkEr

Всегда хотел пройти, но на современной ЛС не фурычит. =/

0
vertehwost

У игры бесячий хит бокс,и бесячий огнемёт не понятно наносишь ты урон или нет, много раз пытался её пройти но нет, слишком всё топором делано , даже в те годы был и графон получше и геймплей не акой скользкий

0