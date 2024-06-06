Nightdive Studios намекнула на скорый анонс ремастера хоррора по мотивам культового "Нечто"

Мы переживаем новую эру сохранения видеоигр, когда классика переиздается на современных платформах с пугающей скоростью. Nightdive Studios - один из разработчиков, регулярно воскрешающих ретро-шедевры прошлых лет, такие как System Shock и Blade Runner. Следующей ее целью, похоже, станет The Thing, отличная адаптация культового фильма ужасов Джона Карпентера.
Для тех, кто не играл в оригинал, вышедший в 2002 году, отметим, что в нем были невероятно амбициозные геймплейные механики. Например, вам нужно было завоевать доверие своего отряда, иначе они начнут думать, что вы и есть "Нечто", и отвернутся от вас. Кроме того, вам нужно было сохранять спокойствие своих товарищей, чтобы они не сошли с ума и не покончили жизнь самоубийством. Игра была нескладной, и системы не всегда работали, но это была перспективная вещь.
Nightdive Studios спросила в социальных сетях: «Кто хочет угадать игру, которую мы анонсируем в эту пятницу на IGN Live?». Затем она приложила обрезанное изображение иллюстрации с ключевого арта The Thing, цвета которой были изменены, чтобы сбить фанатов с толку. Предположительно, игра выйдет на консолях и ПК, как и другие проекты разработчика.
Будет интересно посмотреть, будут ли внесены какие-либо изменения в оригинальную игру, ведь, как уже говорилось, не все ее идеи сработали. Но если говорить о хоррорах, то эта игра, безусловно, воплотила в жизнь несколько блестящих идей, и вполне вероятно, что многие геймеры будут рады вновь увидеть ее.
А было бы хорошо. Я даже перепройду, игра-то хорошая.
Игрушка отличная,как сейчас помню как смотрел про нее в паутине, потом купил и с удовольствием играл))) // Илья Дроздов
играл..игра так себе. много наобещали но все было весьма топорным, а щас такое и подавно мало кто воспримет..
Где вам наобещали в 2002 году? Продавец дисков на рынке или друзья?
Ну так то журналы были, иногда даже с диском демок этих игр.
В нем были интервью разрабов и прочее.
Так что вполне могли наобещать всякого.
Хотел System Shock поиграть, но не зашла мне графика. Зачем игру "осовременивать" оставляя пиксельную графику? // Бо Бёр
фары протри, там ремейк, какие пиксели
Нихрена не пойму. Посмотрел скрины из инета вроде норм. А начинал играть, к стене подхожу, а она как из времён Doom первого🤷♂️ // Бо Бёр
Это стилизация, ее в настройках можно отключить.
Хорошая новость // Павел Четвертков
Огонь // Михаил Истомин-Петровский
игра до дэд спейса была любимым хоррором. до сих пор помню напряжение от вопроса "он все ещн человек или нет?" в отношении соратников.
поверить не могу, это чего такое происходит? я словно сплю, вот больше всего люблю жанры адвенчуры-ходилки, хорроры и сурвайвл хорроры, и в последнее время что крупные компании что инди просто засыпают играми в этих жанрах, да, не все из них хорошие, но количество - это прям нечто.
О будет возможность ознакомится с игрой правда переизданной . // Архатос Дэксадус
Игра была хорошей в своё время, но в ремастер играть не буду. Если кто-нибудь сделает современный хороший ремейк, то ещё подумаю.
опять ремастер... // Иван Марков
как достали графодрочеры малолетние, пару лет назад назад на одном дыхании прошел
не бухти, старый
Деда, у тебя какие-то проблемы с молодёжью чи шо?
Всегда хотел пройти, но на современной ЛС не фурычит. =/
У игры бесячий хит бокс,и бесячий огнемёт не понятно наносишь ты урон или нет, много раз пытался её пройти но нет, слишком всё топором делано , даже в те годы был и графон получше и геймплей не акой скользкий