Ремастер The Thing получит физические издания для PlayStation 5 и Nintendo Switch

Nightdive Studios объявила о выпуске физических копий ремастера The Thing для PlayStation 5 и Nintendo Switch. Диски поступят в продажу 25 июня, а предзаказы уже открыты в Atari, Amazon, Best Buy, GameStop, GAME, Target, Walmart и других магазинах.

Игроки смогут выбрать между двумя версиями:

Стандартное издание — $29.99 / €34.99

Deluxe-версия ($49.99 / €54.99) включает коллекционный бокс, стилбук, постер, ID-карту капитана Блейка и набор нашивок.

The Thing: Remastered — это обновленная версия культового хоррора 2002 года, созданного по мотивам фильма "Нечто" (1982) от Universal Pictures. Игра предлагает вид от третьего лица, элементы выживания и напряженный геймплей, воссоздавая атмосферу классического фильма ужасов.