Ремастер The Thing получит физические издания для PlayStation 5 и Nintendo Switch

Nightdive Studios объявила о выпуске физических копий ремастера The Thing для PlayStation 5 и Nintendo Switch. Диски поступят в продажу 25 июня, а предзаказы уже открыты в Atari, Amazon, Best Buy, GameStop, GAME, Target, Walmart и других магазинах.
Игроки смогут выбрать между двумя версиями:
- Стандартное издание — $29.99 / €34.99
- Deluxe-версия ($49.99 / €54.99) включает коллекционный бокс, стилбук, постер, ID-карту капитана Блейка и набор нашивок.
The Thing: Remastered — это обновленная версия культового хоррора 2002 года, созданного по мотивам фильма "Нечто" (1982) от Universal Pictures. Игра предлагает вид от третьего лица, элементы выживания и напряженный геймплей, воссоздавая атмосферу классического фильма ужасов.
Я её в 2003м проходил. И сейчас выпуск ремастера игры 23х летней! давности выглядит как халтура для вытягивания бабла. Ей, если на то пошло, уже лет 15 как ремейк требуется.
А что там именно так сильно устарело?
Да вполне не плохо смотрится проходил недавно и играл в первый раз понравилась система что в твоей команде могут быть уже не люди я так подставился дошел до одного места где нужно дверь открыть а что бы напарник пробежал значит дошел нажимаю а напарник не хочет идти вообще не сразу дошло что не так психовать начал потом понял что походу напарник из команды уже не человек раз не слушается в общем прикольная игра всем советую
так и не понял что там изменилось // Maxim Maisak
Мелочи, но игра прикольная // Mikhail Tsyganov
Ценник // Миклуха Маклай
А интересная игра? надо в ютюбе посмотреть
Вполне. Само собой, нужно понимать, что игре 25 лет практически. Есть много косяков, присущих играм того времени. Но в общем и целом мне понравилось (прошёл месяц назад, играл впервые). Ну и сюжетный твист в конце зачётный для фанатов оригинального фильма.
ДЖаль ято нет пк