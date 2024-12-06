Состоялся релиз хоррора The Thing: Remastered

Nightdive Studios анонсировала релиз The Thing: Remastered на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam и GOG по цене 1100 рублей. Игра является точной реставрацией культового хоррор-шутера 2002 года, созданного по мотивам фильма «Нечто» Джона Карпентера (1982).
Обновленная версия игры использует движок KEX Engine, что позволяет играть в 4K при 120 FPS на устройствах текущего поколения. Модели персонажей, текстуры и анимации были улучшены вручную, а передовые 3D-рендеринг и эффекты освещения создают захватывающую атмосферу страха и паранойи.
Игроки берут на себя роль капитана Дж. Ф. Блейка, командира спасателей, отправленных в арктическую тундру расследовать ужасающие события, происходящие в исследовательском центре Outpost #31. В условиях постоянной угрозы заражения инопланетной сущностью, Блейку предстоит сплотить свой отряд и преодолеть страх, чтобы выжить.
Помню играл в оригинал летом 2003г. Хотелось бы увидеть ремастер или ещё лучше ремейк cold fear.
два раза прошел ее в свое время!
Если с цены убрать последний 0 то вполне можно рассмотреть для покупки
смешно. состоялся релиз хорорра 2002 г.
Страшное там — это только ценник.
Ценник вообще страх внушает.
о да, 1100 рублей это ж так ДОРОГО. Я на кофе в день трачу больше....
Я в неё играл в 2003, "тогда" она выглядела круто....
старье растянули по экрану вот и весь релиз
Суть любого ремастера?
Одна из первых моих игр на ПК, в свое время так и не прошел ее, сейчас наверстаю. Побыстрее бы Nightdive за The Darkness взялись, сразу бы купил, без всяких скидок. На System Shock 2 как я понял они вообще положили.
Язык интерфейса: Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский
Язык озвучки: Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский
Там диалоги на уровне А2
Если не ошибаюсь то и раньше русского интерфейса не было не говоря про субтитры
Ну, посмотрим. На оценки. Может тогда через годик возьму.
Что значит реставрация - текстуры подкрасили ?
жи есть жду озвучку на нее и в торенте и сразу качаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выглядит не плохо, русик бы еще и в общее красота бы была.
бегом покупать
Сюда что ли
воровать это не покупать не тупи
Мы только одалживаем, а не воруем. Проходим и удаляем.
Дай денег купим
Легавый, ты не в ту хату зашел.