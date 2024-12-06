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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 264 оценки

Состоялся релиз хоррора The Thing: Remastered

butcher69
Новости

Nightdive Studios анонсировала релиз The Thing: Remastered на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam и GOG по цене 1100 рублей. Игра является точной реставрацией культового хоррор-шутера 2002 года, созданного по мотивам фильма «Нечто» Джона Карпентера (1982).

Обновленная версия игры использует движок KEX Engine, что позволяет играть в 4K при 120 FPS на устройствах текущего поколения. Модели персонажей, текстуры и анимации были улучшены вручную, а передовые 3D-рендеринг и эффекты освещения создают захватывающую атмосферу страха и паранойи.

Игроки берут на себя роль капитана Дж. Ф. Блейка, командира спасателей, отправленных в арктическую тундру расследовать ужасающие события, происходящие в исследовательском центре Outpost #31. В условиях постоянной угрозы заражения инопланетной сущностью, Блейку предстоит сплотить свой отряд и преодолеть страх, чтобы выжить.

44
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Albagin

Помню играл в оригинал летом 2003г. Хотелось бы увидеть ремастер или ещё лучше ремейк cold fear.

15
TwoJamie

два раза прошел ее в свое время!

1
simiola

Если с цены убрать последний 0 то вполне можно рассмотреть для покупки

10
OPen man

смешно. состоялся релиз хорорра 2002 г.

8
Нейтан Дрейк

Страшное там — это только ценник.

24
PersonaR8 Нейтан Дрейк

Ценник вообще страх внушает.

10
Tabletka_aspirina Нейтан Дрейк

о да, 1100 рублей это ж так ДОРОГО. Я на кофе в день трачу больше....

-3
Vlad_Cepesh

Я в неё играл в 2003, "тогда" она выглядела круто....

4
Rageinside

старье растянули по экрану вот и весь релиз

4
Ashley33

Суть любого ремастера?

2
JEKABRAZZ

Одна из первых моих игр на ПК, в свое время так и не прошел ее, сейчас наверстаю. Побыстрее бы Nightdive за The Darkness взялись, сразу бы купил, без всяких скидок. На System Shock 2 как я понял они вообще положили.

2
UnstoppableMaddox

Язык интерфейса: Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский

Язык озвучки: Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский

1
Avis3000

Там диалоги на уровне А2

0
Vasya-100

Если не ошибаюсь то и раньше русского интерфейса не было не говоря про субтитры

0
Кей Овальд

Ну, посмотрим. На оценки. Может тогда через годик возьму.

0
vidyssss

Что значит реставрация - текстуры подкрасили ?

-1
JEKABRAZZ
Обновленная версия игры использует движок KEX Engine, что позволяет играть в 4K при 120 FPS на устройствах текущего поколения. Модели персонажей, текстуры и анимации были улучшены вручную, а передовые 3D-рендеринг и эффекты освещения создают захватывающую атмосферу страха и паранойи.
5
Аналиус

жи есть жду озвучку на нее и в торенте и сразу качаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-1
Viking90

Выглядит не плохо, русик бы еще и в общее красота бы была.

-1
Русик_96

бегом покупать

-16
Light through the Prism

Сюда что ли

7
Русик_96 Light through the Prism

воровать это не покупать не тупи

-21
Нейтан Дрейк Русик_96

Мы только одалживаем, а не воруем. Проходим и удаляем.

18
PREDATOR7706

Дай денег купим

0
Избранный Иноса Русик_96

Легавый, ты не в ту хату зашел.

2