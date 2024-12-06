Состоялся релиз хоррора The Thing: Remastered

Nightdive Studios анонсировала релиз The Thing: Remastered на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam и GOG по цене 1100 рублей. Игра является точной реставрацией культового хоррор-шутера 2002 года, созданного по мотивам фильма «Нечто» Джона Карпентера (1982).

Обновленная версия игры использует движок KEX Engine, что позволяет играть в 4K при 120 FPS на устройствах текущего поколения. Модели персонажей, текстуры и анимации были улучшены вручную, а передовые 3D-рендеринг и эффекты освещения создают захватывающую атмосферу страха и паранойи.

Игроки берут на себя роль капитана Дж. Ф. Блейка, командира спасателей, отправленных в арктическую тундру расследовать ужасающие события, происходящие в исследовательском центре Outpost #31. В условиях постоянной угрозы заражения инопланетной сущностью, Блейку предстоит сплотить свой отряд и преодолеть страх, чтобы выжить.