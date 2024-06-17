The Thing Remastered - режиссер оригинала рассказывает об изменениях, классическом режиме и многом другом

Шутер от третьего лица, который продолжает историю фильма Джона Карпентера 1982 года. Вам предстоит взять на себя роль капитана Джея Ф. Блейка, командира элитного отряда спецназа США, отправленного на расследование жутких событий, произошедших на отдалённом исследовательском объекте «Аванпост 31» в ледяных пустошах Антарктиды.

По прибытии вы обнаруживаете, что американская научная группа столкнулась с чем-то невообразимым — инопланетной формой жизни, способной принимать облик своих жертв. Эта мимикрирующая сущность, известная как «Нечто», несёт угрозу не только вашей команде, но и всему человечеству. Оказавшись в ловушке в суровых условиях Антарктики, вы должны использовать все доступные ресурсы и умения каждого члена отряда, чтобы выполнить миссию и выжить.

Но главный вопрос, терзающий ваш разум — кому можно доверять? Ведь «Нечто» может скрываться под личиной любого из ваших товарищей. Каждое решение, каждый выбор может стоить жизни вам и вашей команде. Сможете ли вы раскрыть, кто ещё остался человеком, а кто уже стал частью инопланетного кошмара?

Приготовьтесь к леденящему кровь путешествию через 20 жутких уровней, наполненных ужасающими монстрами и смертельными опасностями. От проворных головастых пауков до гигантских многозубых чудовищ — каждый противник потребует особой тактики и слаженной работы команды. Для их уничтожения вы можете использовать арсенал мощного оружия, включая пулемёты, взрывчатку и огнемёты.

Главное не забывайте, что боеприпасы ограничены, а враг коварен и непредсказуем. Каждый выстрел должен быть точным, каждая граната — использована с умом.