The Thing Remastered - режиссер оригинала рассказывает об изменениях, классическом режиме и многом другом

Nightdive Studios недавно выпустила множество захватывающих ремейков и ремастеров. Однако The Thing Remastered, пожалуй, самый захватывающий из них, представляющий хоррор-шутер на выживание 2002 года современной аудитории.
В первом эпизоде серии дневников разработчиков от Nightdive видеопродюсер Локк Винсент встречается с режиссером оригинальной игры Марком Аткинсоном, чтобы обсудить ремастер. Аткинсон обсуждает проблемы разработки и то, где провести грань между ремейками и ремастерами. Он подтвердил, что будут некоторые исправления проблем, которые не устраивали оригинальную команду.
Это включает в себя полировку областей, где игроки могут застрять без боеприпасов. Хотя сложность «Сюжет» не появится, будут «некоторые масштабируемые режимы сложности». Аткинсон также пообещал, что игра будет такой же или даже лучше оригинала, а обновленные визуальные эффекты уже выглядят довольно хорошо. Еще один вопрос в ходе разработки — будет ли переключатель для возврата к оригинальной версии.
The Thing: Remastered выйдет в этом году для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.
Там по скринам выглядит, как очень ленивый рымастер
как обычно
Было бы не плохо ремастировать такие игры и Турок 2008.
Deus Ex 2000 ремастером не обойдется, тут ремейк нужен
Shadow Man 2 , экз ПС2, давно просится
В чём он захватывающий, я понимаю если бы там механики и врагов допилили, не смотря на оригинальные элементы игры типа эмоционального состояния напарников и даже то что они могут в итоге превратится в нечто, механики и враги остались топорными и деревянными, вот если бы они сделали качественный ремейк тогда бы я понял.