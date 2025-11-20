Смотрим первый геймплей атмосферной RPG The Vernyhorn с открытым миром, которую помогает создать настоящий мастер меча

Разработчики из студии INTERSTUDIO анонсировали приключенческую ролевую игру The Vernyhorn и опубликовали развернутую демонстрацию своего проекта. Авторы представили восьмиминутное видео, большая часть которого посвящена чистому игровому процессу, исследованию локаций и боевой системе, созданной при участии профессиональных фехтовальщиков.
Главной особенностью The Vernyhorn создатели называют реализм и отказ от условностей. В игре нет ярких визуальных эффектов при ударах или искусственной тряски камеры. Чтобы добиться правдоподобной анимации сражений, студия привлекла Антони Ольбрыхского (Antoni Olbrychski) — действующего чемпиона мира по историческому средневековому бою (HEMA) в категориях длинный меч и сабля.
Вместе с ним в сессиях захвата движений участвовал Морган Мышко, ранее работавший над анимациями для Cyberpunk 2077. Боевая система подразумевает не только «благородное» фехтование, но и грязные приемы: удары ногами, локтями и головой.
Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5.7. Визуальный стиль вдохновлен фильмами Роберта Эггерса («Варяг», «Маяк») и картиной «Выживший», а также игровой классикой вроде Baldur’s Gate и The Witcher. Для создания мира разработчики использовали технологию фотограмметрии, отсканировав реальные ландшафты, старинную архитектуру и предметы быта в разных уголках Польши.
Среди других особенностей The Vernyhorn:
- Механика «Внезапной атаки»: Вдохновленная фильмом «Последний самурай», она позволяет игроку прервать напряженный диалог упреждающим ударом, если ситуация накаляется.
- Элементы выживания: Игроку необходимо готовиться к походам, подбирать одежду по погоде и запасаться провизией.
- Минималистичный интерфейс: В игре практически отсутствуют маркеры и подсказки, пользователю предстоит ориентироваться, наблюдая за окружением.
Разработкой занимается небольшая инди-команда. Авторы подчеркивают, что не стремятся создать огромный пустой мир ради масштаба, а делают ставку на проработанную историю и густую атмосферу. У игры пока нет даты выхода, но страницу проекта уже можно найти в Steam.
Польский геймдев прям радует.
Выглядит прям момбически, если реально все это будет в игре, аж бесит, придется в нее играть
Разработчики Готика ремейк, ну вы видели как анимацию надо делать? Боёвка , ходьба очень хорошо выглядит.