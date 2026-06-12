Анонсирован брутальный битэмап The Walking Dead: Streets of Survival и выпущена его демоверсия

Издательство Trailmark Games и студия Odaclick Game Studio анонсировали двухмерный аркадный битэмап The Walking Dead: Streets of Survival, основанный на вселенной популярного сериала от телеканала AMC. В сервисе Steam 12 июня 2026 года уже стала доступна демоверсия проекта, а полноценный релиз запланирован на осень 2026 года.

Игра разрабатывается для персональных компьютеров и консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch. В основе игрового процесса лежат динамичные сражения в классическом стиле beat-em-up, где игрокам предстоит противостоять как толпам зомби, так и враждебным фракциям выживших. Разработчики обещают брутальную боевую систему с возможностью совершать комбо-атаки, использовать уникальные приемы и проводить добивания противников.

Игроки смогут взять под управление 3 знаковых персонажей франшизы, каждый из которых обладает собственным боевым стилем и вооружением. Рик Граймс сражается с помощью своего револьвера Магнум, Дерил Диксон использует арбалет, а Мишонн уничтожает врагов катаной. У каждого героя будут свои уникальные характеристики и специальные навыки, воссозданные на основе телевизионного первоисточника.

Сюжетная кампания игры базируется на событиях арки Всеобщая война и переосмысляет противостояние со Спасителями под предводительством Нигана. Игрокам предстоит посетить культовые локации из сериала, включая Святилище, Хиллтоп и Александрию. Помимо рядовых противников, в игре появятся знаковые боссы, среди которых заявлены не только лидер Спасителей Ниган и его помощник Саймон, но и знаменитые мертвецы, такие как Уинслоу и зомби из колодца.

Опубликованная в Steam демоверсия позволяет ознакомиться с базовыми механиками боевой системы до официального релиза. Полная версия игры будет предлагать различные уровни сложности, включая облегченный режим для казуального прохождения и усложненные аркадные испытания, рассчитанные на повторное прохождение.