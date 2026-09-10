Анонсирован шутер по книге "Блуждающая земля" - The Wandering Earth: The Last Full Moon

Студия Surgical Scalpels совместно с издателем Starry Dome представила The Wandering Earth: The Last Full Moon - сюжетный научно-фантастический шутер от третьего лица, основанный непосредственно на новелле Лю Цысиня "Блуждающая Земля", а не на экранизациях.

Сюжет разворачивается ближе к концу эры "Остановки цикла" - первой фазы грандиозного "Проекта Блуждающей Земли". Солнце через несколько столетий грозит гелиевой вспышкой и уничтожением планеты, поэтому человечество строит тысячи планетарных двигателей, чтобы за 2500 лет увести Землю к Проксиме Центавра. Перед тем как покинуть Солнечную систему, необходимо оттолкнуть Луну с орбиты с помощью двенадцати лунных двигателей. Игрок выступает инженером, которого отправляют на Луну выполнить критическую миссию накануне этого окна. Там разворачиваются штурм, заговор и обостряется многолетний конфликт между "Земной фракцией" (сторонниками спасения всей планеты) и "Космической фракцией" (приверженцами побега на звездолетах).

Разработчики подчеркивают, что игра - официальное расширение оригинальной истории, созданное с благословения и доверия самого Лю Цысиня. Геймплей сфокусируется на "приземленном" и навыковом шутере: реалистичная физика, учет низкой и нулевой гравитации, инерции и скорости. Страница уже доступна в Steam, где можно добавить игру в список желаемого.