The Warriors впервые запустили на ПК через статическую рекомпиляцию - проект уже отображает игровые сцены

Разработчик Antriksh1984 представил TheWarriors-XBERecomp — новый проект по переносу оригинальной Xbox-версии The Warriors на Windows с помощью статической рекомпиляции.

В отличие от традиционной эмуляции Xbox, проект предварительно преобразует оригинальный исполняемый код игры в C++, после чего компилирует его в нативную 64-битную программу для Windows. Для реализации используется Xbox XBE Recomp: системные функции консоли заменяются собственными реализациями, графика выводится через Direct3D 12, а за звук отвечает XAudio2.

По словам разработчика, The Warriors уже успешно проходит инициализацию Xbox, запускается и отображает игровые сцены. Первые 90 секунд работы проходят без аварийного завершения.

Автор также реализовал часть функций DirectSound и XACT, необходимых для воспроизведения звуковых потоков, музыки и диалогов. Таким образом, проект постепенно восстанавливает не только выполнение игрового кода, но и системные функции оригинальной Xbox, от которых зависела игра.

При этом TheWarriors-XBERecomp находится на очень ранней стадии разработки. Управление, продолжительные игровые сеансы и возможность полноценного прохождения пока не проверены. Некоторые пространственные звуковые эффекты воспроизводятся некорректно, а частота кадров пока ограничена оригинальными 30 FPS.

Проект примечателен тем, что стал ещё одной попыткой перенести известную консольную игру Rockstar Games на современные ПК посредством статической рекомпиляции вместо полноценной эмуляции Xbox.

Исходный код TheWarriors-XBERecomp уже опубликован на GitHub, однако готового пользовательского релиза пока нет. Для самостоятельной сборки необходимо использовать собственный дамп игры — игровые данные в проект не входят.