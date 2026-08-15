Анонсирован мрачный симулятор тотальной слежки и психологический триллер The Watcher

Независимые разработчики из студии Yesterday's Sandwich представили анонсирующий трейлер своего нового проекта под названием The Watcher, который предложит игрокам примерить на себя роль тайного наблюдателя. Игровой процесс разворачивается в декорациях странного мегаполиса под названием Город Зет, расположенного на территории тоталитарного Государства Нодия. Проект позиционируется создателями как глубокий психологический триллер, где повседневная рутина скрытного наблюдения быстро перерастает в опасный заговор. Игра разрабатывается пока эксклюзивно для персональных компьютеров, а её страница уже официально появилась в цифровом магазине Steam.

Пользователям предстоит взять под свой полный контроль систему скрытого наблюдения и круглосуточно следить за жителями многоквартирного дома, расположенного прямо через дорогу от шпионского поста. Главная задача заключается в тщательной фиксации абсолютно каждого шага жильцов, сборе компромата и скрупулёзной записи всех подозрительных действий для выполнения постоянно обновляющихся директив руководства. Обычная слежка за ничего не подозревающими гражданами, включая симпатичную соседку из квартиры напротив, внезапно прерывается чередой загадочных и пугающих происшествий. Безопасная позиция стороннего созерцателя мгновенно рушится, когда неизвестные лица выходят на связь с самим протагонистом и дают понять, что за ним тоже ведётся пристальное наблюдение.

Сюжетная линия заставит игроков регулярно принимать сложные моральные решения и нести полную ответственность за судьбы поднадзорных людей. Пользователям придётся балансировать между беспрекословным выполнением приказов тоталитарного руководства и спасением жизней невинных граждан, оказавшихся в смертельной ловушке. Ситуация начнёт стремительно выходить из-под контроля, вынуждая главного героя бросить привычные мониторы слежки и пуститься в опасные бега ради собственного выживания. Разработчики делают ключевую ставку на густую параноидальную атмосферу безысходности, где время на принятие верных решений строго ограничено.

Официальная дата полноценного релиза The Watcher на ПК пока не раскрывается разработчиками. Вся текстовая составляющая интерфейса и субтитров уже на старте продаж получит полную поддержку нескольких языков, включая русский.