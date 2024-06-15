Авторам The Wayward Realms удалось собрать необходимую сумму денег на разработку

В конце прошлого месяца независимая студия OnceLost Games вышла на Kickstarter с целью собрать денег для полноценной разработки The Wayward Realms. Всего за пару недель нужная сумма в 500 тысяч долларов была собрана, а до конца кампании осталось ещё 14 дней.

Игра The Wayward Realms является духовным наследником TES II: Daggerfall, созданием руководит Тед Петерсон - в прошлом ключевой сотрудник Bethesda и один из основателей серии The Elder Scrolls. За оставшееся время компании на Kickstarter у вкладчиков есть возможность профинансировать дополнительные цели разработки: