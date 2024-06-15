Авторам The Wayward Realms удалось собрать необходимую сумму денег на разработку

В конце прошлого месяца независимая студия OnceLost Games вышла на Kickstarter с целью собрать денег для полноценной разработки The Wayward Realms. Всего за пару недель нужная сумма в 500 тысяч долларов была собрана, а до конца кампании осталось ещё 14 дней.
Игра The Wayward Realms является духовным наследником TES II: Daggerfall, созданием руководит Тед Петерсон - в прошлом ключевой сотрудник Bethesda и один из основателей серии The Elder Scrolls. За оставшееся время компании на Kickstarter у вкладчиков есть возможность профинансировать дополнительные цели разработки:
- При достижении 800 тысяч авторы добавят: две новые фракции - Армию Барона и Армию Посланцев Бога, расширят систему магии, добавят больше заклинаний, больше пунктов в кастомизации героя, боевых лошадей и различную косметику.
- При достижении 1 миллиона добавят: ещё две фракции - Пиратов Красной Графини и Монастырь Корвус, дополнительную играбельную расу дворфов, новую архитектуру и 20 новых книг.
- При достижении полутора миллионов добавят: ещё три фракции - Ипсо, Инквизицию и Орден Святой Латры, играбельную расу гоблинов, крупное мировое событие и два новых типа кораблей.
- При достижении 2 миллионов обещают реализовать кооперативный мультиплеер, систему алхимии и пять новых культов со своими храмами.
Ну, теперь главное знать меру в плане расходования прибыли на себя любимых после релиза. Так сказать, чтобы и на поддержку осталось игры. Ну а потом снова можно собрать денег на разработку. Ну а прибыль с раннего проекта себе в карман вложить, ибо, что за глупости прибыль вкладывать в развитие, а не в карман вложить. Как это развиваться на свои средства для этого есть заёмные средства. К сожалению, такое виденье у большинства бизнесменов.
является духовным наследником TES II: Daggerfall
По графике видимо тоже :D
Ну давай индюшка, удиви мир и законы физики. Бабахни игру с такой графикой и механиками с лором хотя бы на троичку с 50-70 часами реального геймплея без гринда
за всего лишь 1 мил. $
Или там будет полутунельная проходная свистелка часов на 5-6 ? ((
там вроде как довольно все процедурное без озвучки и подстраивающейся лицевой анимации.