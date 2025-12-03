Авторы The Wayward Realms решили полностью отказаться от Unreal Engine 5 в пользу создания собственного движка

OnceLost Games, группа бывших разработчиков Bethesda, в настоящее время работает над преемником Elder Scrolls под названием The Wayward Realms. Студия объявила, что она перейдет с Unreal Engine 5 на собственный движок, который будет форком существующего движка под названием Wicked. Это не движок, созданный с нуля, но переход означает, что игра не будет готова к концу года.

Хотя не было предоставлено много информации о том, почему OnceLost Games посчитала необходимым сменить движок, было объяснено, что этот шаг позволит им получить "контроль и гибкость, необходимые для того, чтобы предоставить вам тот опыт, о котором вы нам говорили". Также было заявлено, что переход на собственный движок позволит им создать "гораздо лучшую игру", чем если бы они остались с Unreal Engine 5.

Далее были перечислены некоторые возможности, которые предоставит новый движок, такие как способность достигать более 30 фпс на старых ноутбуках без специальных графических процессоров и более 30 фпс на Nintendo Switch первого поколения, что по сути означает, что The Wayward Realms сможет работать на старом железе, выглядя при этом относительно одинаково. Также утверждается, что моддинг будет намного проще.