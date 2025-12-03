Авторы The Wayward Realms решили полностью отказаться от Unreal Engine 5 в пользу создания собственного движка

OnceLost Games, группа бывших разработчиков Bethesda, в настоящее время работает над преемником Elder Scrolls под названием The Wayward Realms. Студия объявила, что она перейдет с Unreal Engine 5 на собственный движок, который будет форком существующего движка под названием Wicked. Это не движок, созданный с нуля, но переход означает, что игра не будет готова к концу года.
Хотя не было предоставлено много информации о том, почему OnceLost Games посчитала необходимым сменить движок, было объяснено, что этот шаг позволит им получить "контроль и гибкость, необходимые для того, чтобы предоставить вам тот опыт, о котором вы нам говорили". Также было заявлено, что переход на собственный движок позволит им создать "гораздо лучшую игру", чем если бы они остались с Unreal Engine 5.
Далее были перечислены некоторые возможности, которые предоставит новый движок, такие как способность достигать более 30 фпс на старых ноутбуках без специальных графических процессоров и более 30 фпс на Nintendo Switch первого поколения, что по сути означает, что The Wayward Realms сможет работать на старом железе, выглядя при этом относительно одинаково. Также утверждается, что моддинг будет намного проще.
Молодцы, а то эта урина 5 уже надоела. Хоть остались еще адекватные и не ленивые разрабы. Посмотрим конечно что в итоге будет. Но за отказ от урины 5 уже плюсик в карму.
надеюсь это начало флешмоба))
Как может надоесть сам движок? Вы игры что ли разрабатываете?))
Кривейшин энжин 2.0
Ну наконец-то! Лучше иметь свой движок, чем мыльница UE5 сраная. А то на UE5 игры выглядят одинаково.
о адекватные люди подъехали))
Так это не собственный движок, а модификация Wicked Engine.
Чему тут некоторые радуются, тоже не ясно. Инди-студия, побирающаяся на кикстартере и готовящаяся стартовать в раннем доступе, меняет шило на мыло, при этом вдобавок сдвигая сроки обещанного релиза. Пока выглядит как обычный предлог.
Современная практика показывает ровно обратное: большинство студий выбирают именно UE5. Развивать свой движок или тем более создавать с нуля -- крайне затратно и угробит массу времени. Пробовать уже имеющиеся другие решения -- значит сузить круг нанимаемых разработчиков, большинство из которых хорошо знает именно расхожие унифицированный движки. Те же поляки отказались от своего REDEngine и ничуть не жалеют.
Плюсов у UE5 значительно больше, его продолжают развивать и затачивать, просто не все умеют с ним грамотно работать или ленятся адаптировать под свои нужды.
Выбор иного решения -- не панацея, все также будет зависеть от кривизны рук конкретной студии. Взять, к примеру, CryEngine, на котором KKD создавался, так там тоже проделали внушительную работу, и все равно была масса косяков.
поляки и от спецов своих отказались в пользу фемок и не жалеют, блекрок уплатит за все
ну впринципе да накатать дагерфал на ue5 можно но куча нюансов. делать движок ну да можно но что это будет и как это будет
Правильное решение.
Мудрое решение. Под такие игры нужны собственные движки, а не универсальные вроде Unity и UE. Последние будут всегда конечно. Только вот как бы это решение не похоронило проект вообще. Всё-таки сделать собственный движок это нужно пару игр пустить в расход для отладки движка.
Беседка сколько пустила с их кривейшином ? )
Опять будет Скайрим, где всё придётся доделывать другим людям.