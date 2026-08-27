Экшен Nodusfall от авторов Genshin Impact обвинили в плагиате Elden Ring

Китайская компания HoYoverse, получившая мировую известность благодаря ярким хитам Genshin Impact и Honkai: Star Rail, неожиданно для всех анонсировала мрачный кооперативный экшен Nodusfall.

Дебютный трейлер игры, показанный на игровой выставке, сразу же оказался в центре внимания в геймерском сообществе. Вместо привычной аниме-эстетики разработчики представили суровое и темное фэнтези, однако игроки мгновенно обвинили студию в плагиате Elden Ring и других хитов FromSoftware.

Внимательные пользователи сети устроили детальный разбор дебютного ролика и обнаружили поразительное количество совпадений.

Зрители заявляют, что HoYoverse практически «под копирку» списали визуальные образы локаций и некоторых персонажей. В трейлере нашли прямые аналоги знаменитых боссов и NPC из Elden Ring, и самый узнаваемый из них - силуэт Малении. Ситуация зашла настолько далеко, что проект уже шутливо называют попыткой списать чужую домашнюю работу.

В индустрии подобная реакция аудитории происходит далеко не в первый раз. Журналисты и блогеры сразу вспомнили 2019 год, когда первый показ Genshin Impact вызвал волну критики из-за копирования элементов The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Тогда китайской студии тоже пророчили полный провал и клеймили «дешевым клоном», однако в итоге игра смогла обрести собственное лицо и превратилась в одну из самых прибыльных франшиз в мире. Разработчики Nodusfall явно рассчитывают повторить этот трюк, используя проверенные временем чужие наработки в своей новой обертке.

На текущий момент известно, что Nodusfall создается на базе передового графического движка Unreal Engine 5. В отличие от одиночных приключений FromSoftware, новинка от HoYoverse будет ориентирована на кооперативное прохождение, где игрокам предстоит объединяться в команды для охоты на боссов.