HoYoverse раскрыла подробности Nodusfall: без гачи, с кооперативом и доступной сложностью

HoYoverse опубликовала в соцсетях ответы на часто задаваемые вопросы о своей новой игре Nodusfall, подтвердив несколько важных деталей. Студия, известная по Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, на этот раз выбрала более мрачную атмосферу в духе Elden Ring, однако утверждает, что приключение не задумано непроходимо сложным.

Главное подтверждение — в Nodusfall не будет системы гачи. Всех персонажей можно открыть просто в процессе игры, без случайных покупок. Деталями монетизации команда пока занимается. Кроме того, игра не будет содержать искусственных барьеров сложности: одиночные игроки смогут освоить подавляющую часть основного контента в одиночку, а кооператив останется важной, но не обязательной частью.

По словам разработчиков, Nodusfall — это экшен на мифологическую тематику, построенный вокруг совместного прохождения. Помимо сражений с боссами, игроки смогут следить за сюжетом, заводить друзей, играть дуэтом и даже расслабляться в горячих источниках. В команде можно будет совместно активировать особую механику Divine Drain, а максимальный размер группы и детальные правила студия раскроет позже.

Боевая система строится на базовых атаках и так называемых Divine Skills — гибко настраиваемых божественных навыках с атакующими, защитными и вспомогательными эффектами. Их сочетания можно подбирать под свой стиль или состав команды, и в одном и том же бою разные комбинации приведут к разным тактическим решениям. Сложность разработчики описывают так: игра должна быть доступной даже для новичков в жанре экшена, но при этом сохраняет высокий потолок мастерства в управлении, координации и сборках.

Игрок возьмёт на себя роль Ткача — посланника, который когда-то странствовал между небом и землёй, но утратил дарованную силу и низвергся в мир смертных. Боги и живые существа этого мира осквернены Малом и превращены в бедствия Дредноди, и Ткачу предстоит распутать и уничтожить их, чтобы остановить гибель мира. Смешение мифологий разных регионов разработчики объясняют так: различия между представлениями цивилизаций о мироустройстве порождают конфликты, а общие черты становятся фундаментом, объединяющим их в единое повествование.

На данный момент подтверждена только поддержка ПК на момент выхода. Информацию о других платформах студия опубликует позже по официальным каналам.