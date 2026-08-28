В условно-бесплатной Nodusfall от HoYoverse откажутся от "гачи" и случайного открытия героев

На церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2026 компания HoYoverse представила свой новый проект под названием Nodusfall. С учетом опыта разработчиков, создавших Genshin Impact и Zenless Zone Zero, игровое сообщество изначально предположило, что новинка получит стандартную «гача»-систему, где доступ к персонажам и снаряжению зависит от случайных платных призывов.

Однако, как сообщает портал PC Gamer, авторы решили отказаться от привычной механики лутбоксов. Разработчики позиционируют Nodusfall как бесплатную игру-сервису с долгосрочной поддержкой, в которой ключевой контент и все персонажи будут открываться исключительно за счет активного геймплея. Основную ставку в вопросах монетизации команда планирует сделать на продажу разнообразных косметических предметов.

Журналисты издания уже успели лично протестировать раннюю версию игры и подтвердили акцент на визуальных улучшениях. В доступном им превью была реализована глубокая система кастомизации для четырех стартовых персонажей, позволяющая свободно менять им одежду, элементы причесок и различные аксессуары.